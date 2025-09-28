Πού θα έχει βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες - Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου σε αρκετές περιοχές της δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για έντονα φαινόμενα που θα επηρεάσουν κυρίως τα νησιά του Ιονίου και τμήματα της Πελοποννήσου και της Ηπειρωτικής Ελλάδας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε σήμερα Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται μέχρι και αργά το βράδυ της Κυριακής (28-09-2025), στις περιοχές Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας και κατά διαστήματα στις περιοχές Λευκάδας, Μεσσηνίας, Άρτας και Πρέβεζας.

Τσατραφύλλιας: Σχεδόν 50 τόνοι βροχής στο Ιόνιο

Η πρώτη οργανωμένη διαταραχή του φθινοπώρου εξελίσσεται ομαλά, χωρίς να έχουν αναφερθεί προβλήματα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφυλλιά. Το σύστημα κινείται αργά, με τα περισσότερα φαινόμενα να επικεντρώνονται στη θάλασσα, ανοικτά του Ιονίου.

Σχεδόν 50 τόνοι νερού ανά στρέμμα καταγράφηκαν το τελευταίο δωδεκάωρο στο κεντρικό Ιόνιο και στη δυτική Πελοπόννησο.

Ο κ. Τσατραφυλλιάς επισημαίνει ότι κατά διαστήματα θα εκδηλώνονται ισχυρές καταιγίδες μέχρι απόψε το βράδυ και συνιστά στους πολίτες να δείξουν την απαιτούμενη προσοχή.

Ολόκληρη η ανάρτηση Τσατραφύλλια

«"Σχεδόν 50 τόνους ποτιστικής βροχής...Στα ανοικτά του Ιονίου η διαταραχή!"

Χωρίς προβλήματα εξελίσσεται η πρώτη οργανωμένη διαταραχή του Φθινοπώρου.

Ο λόγος που δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμα προβλήματα είναι ότι το σύστημα κινείται αργά και δίνει τα περισσότερα φαινόμενα μέσα στη θάλασσα ανοικτά του Ιονίου.

Σχεδόν 50 τόνοι νερού ανά στρέμμα έπεσαν το τελευταίο δωδεκάωρο στο κεντρικό Ιόνιο και στη δυτική Πέλοπόννησο.

Κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες θα εκδηλώνονται μέχρι απόψε το βράδυ γι αυτό δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή.»

Βροχές και στην Αττική

Στην Αττική θα έχουμε κάποιες βροχές από το μεσημέρι και μετά, ενώ το βράδυ της Κυριακής τα περισσότερα φαινόμενα θα παραμείνουν ΔΝΔ της χώρας, αλλά και σε Πρέβεζα και Καρδίτσα.

Στα δυτικά βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι και το βράδυ θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στις υπόλοπες περιοχές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, με τοπικές βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά, που από το μεσημέρι στην κεντρική Στερεά και στα δυτικά τμήματα της Θεσσαλίας θα ενταθούν.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο μέχρι και τις πρωινές ώρες 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Δεν θα ξεπεράσει στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 24 βαθμούς και μόνο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.



Οδηγίες στους πολίτες

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις τους, να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Οδηγίες προς πολίτες

Σε περιοχές με έντονες βροχές και καταιγίδες:

Ασφαλίστε αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο.

Ελέγξτε λούκια και υδρορροές ώστε να λειτουργούν σωστά.

Aποφύγετε διάσχιση χειμάρρων και ρεμάτων, ακόμα και μετά το τέλος της καταιγίδας.

Mην εργάζεστε σε ύπαιθρο ή παράκτιες περιοχές κατά την κακοκαιρία (κίνδυνος κεραυνών).

Καταφύγετε σε ασφαλές σημείο σε περίπτωση χαλαζόπτωσης.

Αποφύγετε τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα ή μπαλκόνια όπου αντικείμενα μπορεί να πέσουν.

Ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες Τροχαίας και αρχών.

Σε περίπτωση έντονης κεραυνικής δραστηριότητας

Αν είστε στο σπίτι

Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές ή σταθερό τηλέφωνο.

Αποσυνδέστε τηλεοράσεις και ηλεκτρονικές συσκευές.

Μην αγγίζετε σωληνώσεις νερού.

Αν είστε στο αυτοκίνητο

Σταθμεύστε σε ασφαλές σημείο, μακριά από δέντρα.

Μείνετε μέσα με κλειστά παράθυρα, χωρίς επαφή με μεταλλικά μέρη.

Αποφύγετε πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο