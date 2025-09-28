Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες – Νέο κύμα από την Πέμπτη

Έντονα καιρικά φαινόμενα με ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες, σχεδόν σε όλη τη Δυτική Ελλάδα, αναμένονται τις επόμενες ώρες σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Οι υπηρεσίες της πολιτικής προστασίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς από την Πέμπτη έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Παναγιώτη Γιαννόπουλο, σε λιγότερο από 24 ώρες έβρεξε στη Ζάκυνθο 95 χιλιοστά, στον Πύργο 85, στην Ανδρίτσαινα και στην Ωλένη Ηλείας 64.

Οι καταιγίδες παρέμειναν σε έναν θαλάσσιο χώρο νότια της Ζακύνθου, γι’ αυτό δεν σημειώθηκαν μεγάλα ύψη βροχής.

Οι επόμενες μέρες, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου, θα είναι σαφώς καλύτερες, ωστόσο θα εκδηλωθούν κάποιες τοπικές βροχές Δευτέρα (29/9), Τρίτη (30/9) και Τετάρτη (1/10).

Τη Δευτέρα αναμένονται βροχές και στην Αθήνα με τη θερμοκρασία να παραμένει χαμηλή και τις επόμενες μέρες. Στην πρωτεύουσα η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 24-25 βαθμούς.

Ωστόσο την Πέμπτη και την Παρασκευή θα σημειωθεί βαθμιαία επιδείνωση του καιρού, που θα διασχίσει όλη τη χώρα και θα δώσει αρκετές βροχές.

Ο καιρός για τη Δευτέρα

Ψυχρός θα είναι και αύριο, Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, ο καιρός σύμφωνα με την ΕΜΥ, αφού η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές αλλά και καταιγίδες στα νότια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αναλυτική πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ, θα σημειωθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα νότια σποραδικές καταιγίδες, αλλά από το απόγευμα σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, πρόσκαιρα το πρωί στα νότια νότιοι με την ίδια ένταση και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει στις περισσότερες περιοχές τους 21 με 24 βαθμούς, μόνο στα νότια θα φτάσει τοπικά τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς το πρωί μεμονωμένες καταιγίδες, με βαθμιαία βελτίωση από το απόγευμα.

Άνεμοι: Βόρειοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις με παροδικές τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, το πρωί στα ανατολικά βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα νότια νωρίς το πρωί μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, βαθμιαία θα στραφούν σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα νότια το πρωί μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία από το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, πρόσκαιρα το πρωί στα νότια νότιοι νοτιοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 και στην Κρήτη έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα