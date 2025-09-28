Κακοκαιρία πλήττει τη χώρα – Έκτακτος συναγερμός Πολιτικής Προστασίας, 10 περιοχές στο «κόκκινο»

Μέχρι αργά το βράδυ αναμένεται η σφοδρή κακοκαιρία να πλήξει τη χώρα. Η ΕΜΥ, μάλιστα, αναβάθμισε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της Παρασκευής σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, γεγονός που έχει θέσει σε συναγερμό τις αρχές, οι οποίες βρίσκονται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων.

Έκτακτο δελτίο Επιδείνωσης του Καιρού

Η ΕΜΥ (Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία) (ΕΜΥ) εξέδωσε νέο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού σήμερα, Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025. Σφοδρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου έως και το βράδυ της Κυριακής, με επίκεντρο:

Τα νησιά του Ιονίου (Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Λευκάδα)

Την Αιτωλοακαρνανία

Τη Δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία)

Τις νότιες περιοχές της Ηπείρου (Άρτα, Πρέβεζα)

Βροχές και στην Αττική

Στην Αττική θα έχουμε κάποιες βροχές από το μεσημέρι και μετά, ενώ το βράδυ της Κυριακής τα περισσότερα φαινόμενα θα παραμείνουν ΔΝΔ της χώρας, αλλά και σε Πρέβεζα και Καρδίτσα.

Στα δυτικά βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι και το βράδυ θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στις υπόλοπες περιοχές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, με τοπικές βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά, που από το μεσημέρι στην κεντρική Στερεά και στα δυτικά τμήματα της Θεσσαλίας θα ενταθούν.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο μέχρι και τις πρωινές ώρες 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Δεν θα ξεπεράσει στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 24 βαθμούς και μόνο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.



Οδηγίες στους πολίτες

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις τους, να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Σε περιοχές με έντονες βροχές και καταιγίδες:

Ασφαλίστε αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο.

Ελέγξτε λούκια και υδρορροές ώστε να λειτουργούν σωστά.

Aποφύγετε διάσχιση χειμάρρων και ρεμάτων, ακόμα και μετά το τέλος της καταιγίδας.

Mην εργάζεστε σε ύπαιθρο ή παράκτιες περιοχές κατά την κακοκαιρία (κίνδυνος κεραυνών).

Καταφύγετε σε ασφαλές σημείο σε περίπτωση χαλαζόπτωσης.

Αποφύγετε τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα ή μπαλκόνια όπου αντικείμενα μπορεί να πέσουν.

Ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες Τροχαίας και αρχών.

Σε περίπτωση έντονης κεραυνικής δραστηριότητας

Αν είστε στο σπίτι

Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές ή σταθερό τηλέφωνο.

Αποσυνδέστε τηλεοράσεις και ηλεκτρονικές συσκευές.

Μην αγγίζετε σωληνώσεις νερού.

Αν είστε στο αυτοκίνητο

Σταθμεύστε σε ασφαλές σημείο, μακριά από δέντρα.

Μείνετε μέσα με κλειστά παράθυρα, χωρίς επαφή με μεταλλικά μέρη.

Αποφύγετε πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο