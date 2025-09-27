Νέο έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Σφοδρές καταιγίδες σε 10 περιοχές – Τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες

Η ΕΜΥ (Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία) (ΕΜΥ) εξέδωσε νέο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού σήμερα, Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025. Σφοδρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου έως και το βράδυ της Κυριακής, με επίκεντρο:

Τα νησιά του Ιονίου (Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Λευκάδα)

Την Αιτωλοακαρνανία

Τη Δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία)

Τις νότιες περιοχές της Ηπείρου (Άρτα, Πρέβεζα)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη θέσει σε συναγερμό τις κρατικές υπηρεσίες, τις περιφέρειες και τους δήμους, ζητώντας αυξημένη ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση των φαινομένων.

Παράλληλα, απευθύνει ισχυρή σύσταση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας.

Οδηγίες προς πολίτες

Σε περιοχές με έντονες βροχές και καταιγίδες:

Ασφαλίστε αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο.

Ελέγξτε λούκια και υδρορροές ώστε να λειτουργούν σωστά.

Aποφύγετε διάσχιση χειμάρρων και ρεμάτων, ακόμα και μετά το τέλος της καταιγίδας.

Mην εργάζεστε σε ύπαιθρο ή παράκτιες περιοχές κατά την κακοκαιρία (κίνδυνος κεραυνών).

Καταφύγετε σε ασφαλές σημείο σε περίπτωση χαλαζόπτωσης.

Αποφύγετε τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα ή μπαλκόνια όπου αντικείμενα μπορεί να πέσουν.

Ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες Τροχαίας και αρχών.

Σε περίπτωση έντονης κεραυνικής δραστηριότητας

Αν είστε στο σπίτι

Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές ή σταθερό τηλέφωνο.

Αποσυνδέστε τηλεοράσεις και ηλεκτρονικές συσκευές.

Μην αγγίζετε σωληνώσεις νερού.

Αν είστε στο αυτοκίνητο

Σταθμεύστε σε ασφαλές σημείο, μακριά από δέντρα.

Μείνετε μέσα με κλειστά παράθυρα, χωρίς επαφή με μεταλλικά μέρη.Αποφύγετε πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

Καταφύγετε σε κτίριο ή αυτοκίνητο.

Μην στέκεστε κάτω από μεμονωμένα δέντρα ή κοντά σε πυλώνες.

Απομακρυνθείτε από νερά (θάλασσα, ποτάμια, λίμνες).

Αν νιώσετε τα μαλλιά σας να σηκώνονται (ένδειξη επικείμενου κεραυνού), καθίστε χαμηλά με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια και πετάξτε μεταλλικά αντικείμενα.

Οι χάρτες του meteo

Βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία κινείται ανατολικά και φέρνει ραγδαία μεταβολή του καιρού από το απόγευμα του Σαββάτου 27/09. Βροχές και ισχυρές καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα δυτικά, ενώ οι θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι που πνέουν στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο θα αρχίσουν σταδιακά να υποχωρούν μέσα στην ημέρα.



Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, οι πρώτες τοπικές βροχές θα εμφανιστούν το πρωί σε ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και σε τμήματα της Κρήτης. Από το απόγευμα, το σκηνικό αγριεύει: καταιγίδες θα πλήξουν το Κεντρικό Ιόνιο και τη Νότια Πελοπόννησο, για να επεκταθούν μέσα στη νύχτα στη Δυτική Στερεά και σε περισσότερες περιοχές της Πελοποννήσου.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, με επίκεντρο τα νησιά του Ιονίου (Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Ιθάκη, Λευκάδα), τη Δυτική Στερεά, καθώς και τη Νότια και Δυτική Πελοπόννησο. Από το πρωί της Κυριακής 28/09 η ένταση θα αρχίσει να υποχωρεί, αλλά τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα θα συνεχίσουν να επηρεάζονται.

Χάρτες του Meteo.gr δείχνουν το εκτιμώμενο ύψος βροχής ανά τρίωρο, από το βράδυ του Σαββάτου έως το μεσημέρι της Κυριακής, επισημαίνοντας τις περιοχές όπου τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα.