Μήνυμα του 112 για ισχυρή κακοκαιρία σε Ιόνιο και Δυτική Ελλάδα - «Προσοχή στις μετακινήσεις σας»

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται οι κάτοικοι σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Λευκάδα, Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία, Άρτα και Πρέβεζα, μετά την έκτακτη ειδοποίηση που έστειλε το 112.



Η προειδοποίηση κάνει λόγο για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες από τις βραδινές ώρες του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου έως και τις βραδινές ώρες της Κυριακής 28 Σεπτεμβρίου 2025.



Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις τους, να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Οδηγίες προς πολίτες

Σε περιοχές με έντονες βροχές και καταιγίδες:

Ασφαλίστε αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο.

Ελέγξτε λούκια και υδρορροές ώστε να λειτουργούν σωστά.

Aποφύγετε διάσχιση χειμάρρων και ρεμάτων, ακόμα και μετά το τέλος της καταιγίδας.

Mην εργάζεστε σε ύπαιθρο ή παράκτιες περιοχές κατά την κακοκαιρία (κίνδυνος κεραυνών).

Καταφύγετε σε ασφαλές σημείο σε περίπτωση χαλαζόπτωσης.

Αποφύγετε τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα ή μπαλκόνια όπου αντικείμενα μπορεί να πέσουν.

Ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες Τροχαίας και αρχών.

Σε περίπτωση έντονης κεραυνικής δραστηριότητας

Αν είστε στο σπίτι

Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές ή σταθερό τηλέφωνο.

Αποσυνδέστε τηλεοράσεις και ηλεκτρονικές συσκευές.

Μην αγγίζετε σωληνώσεις νερού.

Αν είστε στο αυτοκίνητο

Σταθμεύστε σε ασφαλές σημείο, μακριά από δέντρα.

Μείνετε μέσα με κλειστά παράθυρα, χωρίς επαφή με μεταλλικά μέρη.Αποφύγετε πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

Καταφύγετε σε κτίριο ή αυτοκίνητο.

Μην στέκεστε κάτω από μεμονωμένα δέντρα ή κοντά σε πυλώνες.

Απομακρυνθείτε από νερά (θάλασσα, ποτάμια, λίμνες).

Αν νιώσετε τα μαλλιά σας να σηκώνονται (ένδειξη επικείμενου κεραυνού), καθίστε χαμηλά με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια και πετάξτε μεταλλικά αντικείμενα.

Έκτακτο δελτίο Επιδείνωσης του Καιρού

Η ΕΜΥ (Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία) (ΕΜΥ) εξέδωσε νέο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού σήμερα, Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025. Σφοδρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου έως και το βράδυ της Κυριακής, με επίκεντρο: