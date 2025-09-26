Το φθινόπωρο δείχνει τα «δόντια» του: Άνεμοι 100 χλμ σάρωσαν την Αττική - Κακοκαιρία «προ των πυλών»

Το φθινόπωρο δείχνει τα «δόντια του»: Ριπές ανέμου που ξεπέρασαν τα 100 χλμ/ώρα καταγράφηκαν το πρωί της Παρασκευής, με την Πεντέλη και το Αιγαίο να βρίσκονται στο επίκεντρο. Ωστόσο τα φαινόμενα δεν σταματούν εκεί, καθώς το κύμα ανέμων δίνει τη σκυτάλη στην κακοκαιρία του Σαββατοκύριακου, που θα φέρει ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.

Πιο συγκεκριμένα θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι καταγράφονται από τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 27/09 στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο, όπως ευδιάκριτα παρουσιάζεται στη χρωματική κλίμακα των ριπών ανέμου του παρακάτω χάρτη, όπου σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, 5 μετεωρολογικοί σταθμοί κατέγραψαν ριπές ανέμου άνω των 80 km/h.

Η υψηλότερη ριπή ανέμου έως τις μεσημεριανές ώρες της Παρασκευής (27/09), καταγράφτηκε στη Βορειοανατολική Αττική και συγκεκριμένα στην κορυφή της Πεντέλης με 106,2 km/h.

Παράλληλα, ισχυροί άνεμοι σημειώθηκαν και σε άλλε περιοχές της χώρας, κυρίως σε νησιά και βουνά. Στην Τήνο και συγκεκριμένα στο Πόρτο οι άνεμοι έφτασαν τα 95 χιλιόμετρα ανά ώρα, ενώ στην Αμοργό τα 85.3 km/h. Ακολουθεί η Πλάκα Λασιθίου (83.7), η Κάρυστος (78.9), ο Πλακιάς Ρεθύμνου (75.6), ενώ στην Πάρνηθα σε υψόμετρο 1230 μέτρων οι άνεμοι έφτασαν τα 72.4 km/h.



Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) εξέδωσε την Παρασκευή έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες από αργά το βράδυ του Σαββάτου (27/9) μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28/9).

Σύμφωνα με την ΕΜΥ τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα «χτυπήσουν» το Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία).

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι 8 περιοχές με τις υψηλότερες ριπές ανέμου:

METEO

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για το Σαββατοκύριακο

Ο καιρός το Σάββατο 27/9

Για ισχυρές βροχές και καταιγίδες που προβλέπονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου (27.9.25) στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία) προειδοποιεί η ΕΜΥ.

Πιο αναλυτικά προβλέπονται το Σάββατο κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και την Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στα δυτικά θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.

Από αργά το βράδυ στο Ιόνιο, την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι ισχυρές.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 6 με 7 και μέχρι και τις πρωινές ώρες στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 24, στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27 βαθμούς και μόνο στα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή (28/9)

Αυξημένες νεφώσεις προβλέπονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία) θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο μέχρι και τις πρωινές ώρες 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Δεν θα ξεπεράσει στις περισσότερες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς και μόνο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.