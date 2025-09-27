Καιρός: Οι 8 περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία με επίμονες βροχές από το απόγευμα του Σαββάτου

Ο καιρός σήμερα Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025 φέρνει κακοκαιρία από το βράδυ στο Ιόνιο.

Η ΕΜΥ προειδοποιεί για έντονα φαινόμενα σε:

Ζάκυνθο

Κεφαλονιά

Ιθάκη

Λευκάδα

Αιτωλοακαρνανία

Δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία)

Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, την Εύβοια και την Κρήτη αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές.

Η θερμοκρασία πέφτει παντού

Βόρεια Ελλάδα: 22-24°C

Κεντρική & νότια: 25-27°C

Δωδεκάνησα: έως 28°C

Μακεδονία – Θράκη

Νεφώσεις και τοπικές βροχές στη δυτική και κεντρική Μακεδονία.

Άνεμοι έως 6 μποφόρ, θερμοκρασία 14-24°C.

Ιόνιο – Ήπειρος – Δυτική Ελλάδα

Από το απόγευμα βροχές και καταιγίδες.

Το βράδυ ισχυρά φαινόμενα στο Ιόνιο, την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο.

Θερμοκρασία: 15-27°C.

Θεσσαλία – Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Νεφώσεις και τοπικές βροχές.

Άνεμοι έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία 13-27°C.

Κυκλάδες – Κρήτη

Νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη, τοπικές βροχές.

Ανεμοι ισχυροί 5-7, στις Κυκλάδες τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: 16-25°C.

Ανατολικό Αιγαίο – Δωδεκάνησα

Γενικά αίθριος καιρός.

Άνεμοι 5-7 μποφόρ, θερμοκρασία έως 28°C στα Δωδεκάνησα.

Αττική

Λίγες νεφώσεις, αυξημένες το βράδυ.

Θερμοκρασία: 15-26°C.

Θεσσαλονίκη

Νεφώσεις κατά διαστήματα.

Θερμοκρασία: 15-24°C.

Πρόγνωση καιρού – Επόμενες μέρες

Κυριακή 28/9: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο και δυτική Ελλάδα.

Θερμοκρασία έως 24°C.

Δευτέρα 29/9: Σποραδικές βροχές και καταιγίδες, θερμοκρασία έως 5°C χαμηλότερη από το κανονικό.

Τρίτη 30/9: Τοπικές βροχές και καταιγίδες, περιορισμένη ορατότητα το πρωί.

Τετάρτη 1/10: Νεφώσεις με τοπικές βροχές, θερμοκρασία σταθερή.