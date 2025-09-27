Καιρός: Οι 8 περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία με επίμονες βροχές από το απόγευμα του Σαββάτου
Φθινοπωρινό από σήμερα το σκηνικό του καιρού στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.
Ο καιρός σήμερα Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025 φέρνει κακοκαιρία από το βράδυ στο Ιόνιο.
Η ΕΜΥ προειδοποιεί για έντονα φαινόμενα σε:
- Ζάκυνθο
- Κεφαλονιά
- Ιθάκη
- Λευκάδα
- Αιτωλοακαρνανία
- Δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία)
Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, την Εύβοια και την Κρήτη αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές.
Η θερμοκρασία πέφτει παντού
- Βόρεια Ελλάδα: 22-24°C
- Κεντρική & νότια: 25-27°C
- Δωδεκάνησα: έως 28°C
Μακεδονία – Θράκη
Νεφώσεις και τοπικές βροχές στη δυτική και κεντρική Μακεδονία.
Άνεμοι έως 6 μποφόρ, θερμοκρασία 14-24°C.
Ιόνιο – Ήπειρος – Δυτική Ελλάδα
Από το απόγευμα βροχές και καταιγίδες.
Το βράδυ ισχυρά φαινόμενα στο Ιόνιο, την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο.
Θερμοκρασία: 15-27°C.
Θεσσαλία – Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος
Νεφώσεις και τοπικές βροχές.
Άνεμοι έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία 13-27°C.
Κυκλάδες – Κρήτη
Νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη, τοπικές βροχές.
Ανεμοι ισχυροί 5-7, στις Κυκλάδες τοπικά 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: 16-25°C.
Ανατολικό Αιγαίο – Δωδεκάνησα
Γενικά αίθριος καιρός.
Άνεμοι 5-7 μποφόρ, θερμοκρασία έως 28°C στα Δωδεκάνησα.
Αττική
Λίγες νεφώσεις, αυξημένες το βράδυ.
Θερμοκρασία: 15-26°C.
Θεσσαλονίκη
Νεφώσεις κατά διαστήματα.
Θερμοκρασία: 15-24°C.
Πρόγνωση καιρού – Επόμενες μέρες
Κυριακή 28/9: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο και δυτική Ελλάδα.
Θερμοκρασία έως 24°C.
Δευτέρα 29/9: Σποραδικές βροχές και καταιγίδες, θερμοκρασία έως 5°C χαμηλότερη από το κανονικό.
Τρίτη 30/9: Τοπικές βροχές και καταιγίδες, περιορισμένη ορατότητα το πρωί.
Τετάρτη 1/10: Νεφώσεις με τοπικές βροχές, θερμοκρασία σταθερή.