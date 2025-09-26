Προ των πυλών η κακοκαιρία: Έρχεται έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ, προειδοποιεί ο Κολυδάς

Από το απόγευμα του Σαββάτου αναμένεται να επηρεαστεί η χώρα μας από την κακοκαιρία, που θα φέρει βροχές και καταιγίδες εδραιώνοντας για τα καλά τον φθινοπωρινό καιρό. Μάλιστα, όπως προειδοποιεί ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς, θα εκδοθεί και έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την ΕΜΥ.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου, το καιρικό σκηνικό θα αλλάξει στην χώρα μας λόγω της διαταραχής (trough) στη νότια Ιταλία. Από τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου (27/9) και την Κυριακή θα επηρεαστούν η Μεσσηνία, η Ηλεία και η Αχαΐα. Προσοχή χρειάζεται στην δυτική Στερεά Ελλάδα, τη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αθήνα δεν θα επηρεαστεί ιδιαίτερα από την κακοκαιρία. Ωστόσο, οι θερμοκρασίες θα πέσουν αισθητά , λόγω και των ισχυρών βοριάδων.

Για τον λόγο αυτό, ο κ. Κολυδάς προειδοποιεί ότι θα εκδοθεί έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ βάζει ομπρέλα στο Σαββατοκύριακο

Σάββατο 27/9: Αραιές νεφώσεις, τοπικές βροχές και όμβροι, ενώ από το απόγευμα τα φαινόμενα στα δυτικά θα ενταθούν. Στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο δεν αποκλείονται ισχυρές καταιγίδες μέσα στη νύχτα.

Κυριακή 28/9: Ο καιρός χαλάει σε μεγάλο μέρος της χώρας με βροχές και καταιγίδες, πιο έντονες στη δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.

Δευτέρα 29/9: Κακοκαιρία με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια, που θα επεκταθούν και αλλού.

Τρίτη 30/9: Τα φαινόμενα υποχωρούν, αλλά επιμένουν οι βόρειοι άνεμοι και οι χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες.

Το μήνυμα των μετεωρολόγων είναι σαφές: ηλιοφάνεια τέλος, ο Σεπτέμβρης κλείνει με βροχές και φθινοπωρινό σκηνικό. Ομπρέλες και αδιάβροχα λοιπόν, γιατί το Σαββατοκύριακο θα είναι… βρεγμένο.