Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ - Ποιες περιοχές αφορά

Το φθινόπωρο φαίνεται πως έφτασε καθώς σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης που εξέδωσε το μεσημέρι της Παρασκευή 26/09 η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ο καιρός χαλάει σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Όπως ενημερώνει, αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες από αργά το βράδυ του Σαββάτου (27.9.25) μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28.9.25) στις παρακάτω περιοχές:

Στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας)

Την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία)

Η προειδοποίηση Κολυδά για τη διαταραχή (trough)

Νωρίτερα, ο πρώην πρόεδρος της ΕΜΥ Θοδωρής Κολυδάς προειδοποίησε ότι το καιρικό σκηνικό θα αλλάξει στην χώρα μας λόγω της διαταραχής (trough) στη νότια Ιταλία.

Από τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου (27/9) και την Κυριακή θα επηρεαστούν η Μεσσηνία, η Ηλεία και η Αχαΐα. Προσοχή χρειάζεται στην δυτική Στερεά Ελλάδα, τη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αθήνα δεν θα επηρεαστεί ιδιαίτερα από την κακοκαιρία. Ωστόσο, οι θερμοκρασίες θα πέσουν αισθητά, λόγω και των ισχυρών βοριάδων.