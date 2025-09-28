Ταλαιπωρία στο αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς - «Εγκλωβισμένοι» εκατοντάδες επιβάτες

Προβλήματα έφερε η κακοκαιρία στην Κεφαλονιά, με την ένταση των φαινομένων να μην είναι τόσο έντονη όσο είχε αρχικά προβλεφθεί, ωστόσο δημιούργησε μεγάλες καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο.

Οι εικόνες από το αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς, είναι ενδεικτικές της απερίγραπτης κατάστασης που έχει δημιουργηθεί, καθώς τουλάχιστον τέσσερις πτήσεις δεν προσγειώθηκαν και ταυτόχρονα οι αναχωρήσει να έχουν «παγώσει», όπως μεταδίδει η τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα Kefaloniapres.

Αποτέλεσμα αυτού είναι δεκάδες επιβάτες να συνωστίζονται στους χώρους του αεροδρομίου.

Οι καιρικές συνθήκες παραμένουν δύσκολες και μέχρι στιγμής είναι άγνωστο πότε θα ομαλοποιηθεί το πρόγραμμα αφίξεων και αναχωρήσεων, παρά το ότι τα φαινόμενα δεν είναι τόσο ακραία όσο αναμενόταν.