Κακοκαιρία από τη Σιβηρία:Έρχεται πρόωρος χειμώνας με χιόνια & μεγάλη πτώση θερμοκρασίας στην Ελλάδα

Ισχυρή ψυχρή εισβολή αναμένεται να σαρώσει τις επόμενες ημέρες τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με τους Ιταλούς μετεωρολόγους να κάνουν λόγο για θεαματική ανατροπή του σκηνικού από τις αρχές Οκτωβρίου. Το φαινόμενο αφορά άμεσα και τη χώρα μας, με έντονες βροχοπτώσεις, απότομη πτώση της θερμοκρασίας και ακόμη και χιονοπτώσεις σε περιοχές που σπάνια «ντύνονται στα λευκά» τέτοια εποχή.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα, το κύμα ψύχους που ξεκινά από τη Σιβηρία θα κατευθυνθεί προς τη Νότια και Κεντρική Ευρώπη, προκαλώντας θερμοκρασιακή πτώση έως και 15 βαθμών κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Ήδη, το Weather Analysis Greece προειδοποιεί ότι από την Τετάρτη έως και το Σάββατο η βόρεια Ελλάδα θα βιώσει σχεδόν χειμωνιάτικες συνθήκες, με τον υδράργυρο να υποχωρεί σε επίπεδα Δεκεμβρίου. Οι μετεωρολόγοι υπογραμμίζουν ότι δεν είναι οι βροχές το κύριο χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας, αλλά η έντονη ψυχρή εισβολή που θα φέρει πρόωρη ανάγκη για θέρμανση ακόμη και στις πόλεις.

Θεσσαλονίκη: Πτώση στους 9 βαθμούς

Στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία το μεσημέρι της Πέμπτης δεν θα ξεπεράσει τους 14-15 βαθμούς, ενώ την Παρασκευή το πρωί αναμένεται να πέσει στους 9 στο κέντρο και στους 6-7 στα προάστια, με τη συνοδεία δυνατού βαρδάρη. Αν διατηρηθεί ο υετός, η Φλώρινα ίσως δει την πρώτη φθινοπωρινή χιονόπτωση, ενώ τα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας θα «ασπρίσουν».

Οι χιονοπτώσεις, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, θα είναι αξιόλογες στα ορεινά, όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και των Βαλκανίων.

Αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ

Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου

Μακεδονία – Θράκη: Λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Θερμοκρασία 13-24°C (χαμηλότερη στη Δυτική Μακεδονία).

Ιόνιο – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος: Αραιές νεφώσεις, βορειοδυτικοί άνεμοι 3-4 μποφόρ, θερμοκρασία 15-25°C.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος: Νεφώσεις με τοπικές βροχές, άνεμοι βόρειοι 3-4 μποφόρ, θερμοκρασία 15-25°C.

Κυκλάδες – Κρήτη: Αραιές νεφώσεις, θερμοκρασία έως 26°C.

Ανατολικό Αιγαίο – Δωδεκάνησα: Λίγες νεφώσεις, τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία 18-26°C.

Αττική: Νεφώσεις με τοπικές βροχές, θερμοκρασία 16-24°C.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις με πιθανές βροχές, θερμοκρασία 14-23°C.

Τετάρτη 1 Οκτωβρίου

Αίθριος καιρός σε Θράκη, Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Στα δυτικά και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή (19-25°C στις περισσότερες περιοχές).

Πέμπτη 2 Οκτωβρίου

Τοπικές βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι ισχυρά. Οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση.

Παρασκευή 3 Οκτωβρίου

Βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα πέσει περαιτέρω.

Σάββατο 4 Οκτωβρίου

Νεφώσεις με πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στη νότια χώρα και το ανατολικό Αιγαίο. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στα κεντρικά και βόρεια.