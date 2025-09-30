Ο Κολυδάς προειδοποιεί: Η κακοκαιρία θα είναι γενικευμένη - Ποιες περιοχές «θα δουν χειμώνα»

Αλλάζει ραγδαία ο καιρός από την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου με κύμα κακοκαιρίας που θα επηρεάσει σταδιακά μεγάλο μέρος της χώρας με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους.



Μάλιστα, οι μετεωρολογικές προβλέψεις δείχνουν μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας αλλά και τα πρώτα χιόνια της σεζόν στα ορεινά, λόγω ψυχρών αέριων μαζών που καταφτάνουν από τα βόρεια.

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, αναφέρει χαρακτηριστικά:



«Το ανώτερο χαμηλό που δημιουργείται στην Αδριατική κινείται προς την περιοχή μας προκαλώντας πολλές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι γενικευμένα και και αύριο θα ξεκαθαρίσουμε ποιες περιοχές θα επηρεαστούν καθώς ακόμη και σήμερα υπάρχουν κάποιες αποκλίσεις. Με άλλα λόγια αύριο θα γνωρίζουμε αν θα προστεθούν το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα ή αν μείνουν τα δυτικά και βόρεια με τα πιο έντονα φαινόμενα».

🎯ΤΟ ΑΠΟΚΟΜΜΕΝΟ ΧΑΜΗΛΟ ΚΑΙ Η ΨΥΧΡΗ ΜΑΖΑ ΘΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΠΟΛΛΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΤΟ ΔΙΗΜΕΡΟ ΠΕΜΠΤΗΣ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ.

✅Το ανώτερο χαμηλό που δημιουργείται στην Αδριατική κίνειται προς την περιοχή μας προκαλώντας πολλές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι γενικευμένα και και αύριο θα… pic.twitter.com/jcVN66MYdW — Theodoros Kolydas (@KolydasT) September 30, 2025

Ψύχος από τη Σιβηρία

Σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα, η κακοκαιρία που ξεκινά από τη Σιβηρία θα κατευθυνθεί προς τη Νότια και Κεντρική Ευρώπη, προκαλώντας θερμοκρασιακή πτώση έως και 15 βαθμών κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Ήδη, το Weather Analysis Greece προειδοποιεί ότι από την Τετάρτη έως και το Σάββατο η βόρεια Ελλάδα θα βιώσει σχεδόν χειμωνιάτικες συνθήκες, με τον υδράργυρο να υποχωρεί σε επίπεδα Δεκεμβρίου. Οι μετεωρολόγοι υπογραμμίζουν ότι δεν είναι οι βροχές το κύριο χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας, αλλά η έντονη ψυχρή εισβολή που θα φέρει πρόωρη ανάγκη για θέρμανση ακόμη και στις πόλεις.