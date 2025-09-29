Νέο κύμα κακοκαιρίας από την Πέμπτη: Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» και πόσο θα διαρκέσει

Για τα καλά έχει μπει πλέον το φθινόπωρο, με την εβδομάδα να ξεκινά με βροχές και καταιγίδες. Η κακοκαιρία μπορεί να βρίσκεται σε ύφεση, αλλά από την Πέμπτη αναμένεται νέο κύμα που θα διαρκέσει για τρεις ημέρες.

Συγκεκριμένα, από την Πέμπτη (2/10) νέα κακοκαιρία θα σαρώσει τη χώρα ξεκινώντας από την Δυτική Ελλάδα, ενώ τόσο την Παρασκευή (3/10) όσο και το Σάββατο (4/10) βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.

Η κακοκαιρία, πέρα από τις βροχές και τις καταιγίδες, θα συνοδευτεί από θυελλώδεις ανέμους και πτώση της θερμοκρασίας ακόμα και 8 βαθμούς Κελσίου.

Ζάκυνθος: Έπεσε το νερό που πέφτει «σε 4 Σεπτέμβρηδες»

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφερόμενος στην κακοκαιρία που έπληξε τις τελευταίες ώρες το Ιόνιο και τη Δυτική Ελλάδα, τόνισε ότι η ποσότητα νερού που έπεσε στη Ζάκυνθο είναι ίση με αυτή που πέφτει σε τέσσερις Σεπτέμβρηδες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε αρκετές περιοχές η κακοκαιρία μετέτρεψε τους δρόμους σε ποτάμια.

Η κακοκαιρία έπληξε το χωριό Βιάννο της Κρήτης, με τα ορμητικά νερά να δημιουργούν «χειμάρρους» μέσα στους δρόμους του χωριού, κάνοντάς τους απροσπέλαστους. Στην περιοχή σημειώθηκαν και κατολισθήσεις.

Σύμφωνα με το meteo.gr, το μεγαλύτερο ύψος υετού καταγράφηκε στη Ζάκυνθο (156.6 χιλιοστά) και ακολούθησαν ο Πύργος (88.8 χιλιοστά) και η Κυπαρισσία (82.2 χιλιοστά).

meteo.gr

Άνεμοι μέχρι και 7 μποφόρ - Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, στα δυτικά και τα βόρεια θα εκδηλωθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες την Πέμπτη 2/10. Τα φαινόμενα, που βαθμιαία θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές πλην του νοτιοανατολικού Αιγαίου, θα είναι πιθανώς κατά τόπους ισχυρά στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, που μετά το μεσημέρι σταδιακά θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοδυτικά.

Επίσης, την Παρασκευή 3/10, θα εκδηλωθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι πιθανώς κατά τόπους έντονα στην ανατολική χώρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ, ενώ στα δυτικά και τα βόρεια σταδιακά θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και τα βόρεια.