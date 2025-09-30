Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για έντονα φαινόμενα: «Έρχεται 48ωρη κακοκαιρία» - Πού θα χιονίσει

Για «κακοκαιρία τύπου Π» κάνει λόγο ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, αναφερόμενος στο έντονο κύμα καιρού που αναμένεται να χτυπήσει τις περιοχές του λεκανοπεδίου τις επόμενες ώρες.

Όπως υποστηρίζει ο γνωστός μετεωρολόγος σε ανάρτηση που έκανε το πρωί της Τρίτης (30/9), ο Οκτώβρης θα «μπει» με ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και αξιοσημείωτη πτώση της θερμοκρασίας με τα πρώτα φαινόμενα να εμφανίζονται από το πρωί της Πέμπτης (2/10) στα δυτικά και θα υπάρξει επέκτασή τους μέχρι την Παρασκευή (3/10).

Αναλυτικά η ανάρτηση του γνωστού μετεωρολόγου:

«"48ώρη πανελλαδική κακοκαιρία τύπου Π φέρνει ακόμα και χιόνια στο Καϊμακτσαλάν.." Καλημέρα!

Ποδαρικό με ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, πτώση της θερμοκρασίας ακόμα και χιόνια θα κάνει ο Οκτώβρης. Η επιδείνωση του καιρού θα ξεκινήσει την Πέμπτη 2/10 το πρωί από τα δυτικά και θα επεκταθεί σε όλη τη χώρα, μέχρι και την Παρασκευή 3/10. Συγκεκριμένα αναμένονται:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές με τα φαινόμενα να είναι εντονότερα και να δίνουν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής στη δυτική ,τη βόρεια Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο (καιρός τύπου Π).

Θυελλώδεις βόρειοι και νότιοι άνεμοι στο Ιόνιο και το νότιο Αιγαίο αντίστοιχα.

Πτώση της θερμοκρασία έως 8 βαθμούς στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

Πασπάλισμα χιονιού δεν αποκλείεται την Παρασκευή το πρωί στα βουνά της βόρειας Ελλάδας. (ενδεικτικό υψόμετρο 1500 μέτρα). Λίγο χιονάκι θα πέσει και στο χιονοδρομικό του Καϊμακτσαλάν!

Θα επανέλθω για επικαιροποίηση και περισσότερες λεπτομέρειες».