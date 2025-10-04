Στα λευκά τα Καλάβρυτα: Χειμώνας από νωρίς με τα πρώτα χιόνια - Εντυπωσιακές εικόνες

Το ημερολόγιο δείχνει Οκτώβριο, όμως η φύση αποφάσισε να βάλει πρόωρα τα χειμωνιάτικά της. Η κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα τις τελευταίες ώρες έντυσε στα λευκά το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων, χαρίζοντας εικόνες που θυμίζουν περισσότερο… Πρωτοχρονιά παρά φθινόπωρο.



Σε ανάρτηση στη σελίδα του Χιονοδρομικού στο Facebook, όπου δημοσιεύτηκαν οι πρώτες εντυπωσιακές φωτογραφίες και ένα σύντομο βίντεο, το σχόλιο ήταν χαρακτηριστικό: «Happy New Year! Το ημερολόγιο λέει Οκτώβριος, αλλά το βουνό έχει άλλη γνώμη! Καλό χειμώνα!»

Οι εικόνες δείχνουν το χιονισμένο τοπίο να απλώνεται στις πλαγιές του Χελμού, μετατρέποντας το τοπίο σε χειμερινό παραμύθι. Οι πρώτες νιφάδες προκάλεσαν ενθουσιασμό στους φίλους του σκι και των χειμερινών σπορ, οι οποίοι ήδη ανυπομονούν για το άνοιγμα της σεζόν. «Μάλλον θα βιαστούμε να κατεβάσουμε τα πέδιλα από το πατάρι» σχολίασαν αρκετοί χρήστες στα social media.

Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων - Kalavrita Ski Resort/ facebook

Αν και το χιονοδρομικό κέντρο βρίσκεται ακόμη σε φθινοπωρινό πρόγραμμα, η εικόνα του ντυμένου στα λευκά βουνού έστειλε αισιόδοξο μήνυμα για τη χειμερινή περίοδο που έρχεται. Οι πρώτες νιφάδες λειτούργησαν σαν προπομπός μιας σεζόν που οι επαγγελματίες του τουρισμού στα Καλάβρυτα περιμένουν με αγωνία, καθώς πέρσι η επισκεψιμότητα ήταν ιδιαίτερα αυξημένη.

Ο Οκτώβριος ξεκίνησε λοιπόν με χρώματα και εικόνες Δεκεμβρίου, αποδεικνύοντας ότι η φύση έχει πάντα τον τελευταίο λόγο. Οι κάτοικοι της περιοχής εύχονται το «λευκό χαλί» να κρατήσει και φέτος για πολύ, δίνοντας ζωή στην τοπική οικονομία και χαρά στους επισκέπτες.



Η χειμερινή σεζόν φαίνεται πως έφτασε νωρίτερα από κάθε άλλη φορά. Και στα Καλάβρυτα… ήδη κάνουν ζέσταμα για τον πρώτο κατήφορο.