Κακοκαιρία: Πλημμύρισαν δρόμοι και σπίτια στο Αιτωλικό από την σφοδρή βροχόπτωση

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στη Δυτική Ελλάδα. Συγκεκριμένα, από τη σφοδρή βροχόπτωση έχουν πλημμυρίσει οι δρόμοι, αλλά και σπίτια στο Αιτωλικό της Αιτωλοακαρνανίας.

Η έντονη βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση υδάτων σε κεντρικά σημεία της πόλης και υπόγεια σπιτιών, δημιουργώντας δυσκολίες στις μετακινήσεις. Επισημαίνεται ότι το νερό φτάνει τα 40-50 εκατοστά.

Οι κάτοικοι ήρθαν αντιμέτωποι με τις πλημμύρες από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης. Όπως καταγγέλλουν οι ίδιοι οι κάτοικοι, η πλημμύρα ήρθε ως συνέπεια προβλήματος στο αντλιοστάσιο.

Πλημμύρισαν οι δρόμοι και στην Κατοχή

Και στην Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας σημειώθηκαν πλημμύρες. Μάλιστα, η Πυροσβεστική δέχτηκε κλήσεις για άντληση υδάτων από υπόγειους χώρους. Οι πλημμύρες προκλήθηκαν κυρίως από φρεάτια που υπερχείλισαν.

aixminews

Η κακοκαιρία επελαύνει στη Δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο

Ήδη από το βράδυ της Τετάρτης (1/10) η κακοκαιρία επελαύνει στη Δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο.

Τα νησιά του Ιονίου θα είναι αντιμέτωπα με την κακοκαιρία μέχρι νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης (2/10). Αντίστοιχα, μέχρι το απόγευμα ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν την Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη Δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται στις εξής περιοχές:

Την Πέμπτη 02/10

Μέχρι νωρίς το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου

Μέχρι το απόγευμα στην Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο

Στην κεντρική Μακεδονία

Μέχρι και το βράδυ κατά διαστήματα στη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής έως και το απόγευμα), την υπόλοιπη Πελοπόννησο, τη δυτική Κρήτη, την Εύβοια και τις Σποράδες

Από τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, την ανατολική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων

Από αργά τη νύχτα στη Θράκη.

Την Παρασκευή 03/10

Από την αρχή της ημέρας μέχρι και το απόγευμα στα Δωδεκάνησα

Μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

Μέχρι και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων.

Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα: