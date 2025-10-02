«Άσπρισε» ο Όλυμπος - Ποιες περιοχές είδαν να πέφτει πολύ νερό τις τελευταίες ώρες

«Έπεσαν» τα πρώτα χιόνια στην κορυφή του Ολύμπου.



Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το meteoclub, χιόνισε το βράδυ σε υψόμετρο άνω των 2.500 μέτρων. Η χιονόπτωση ήταν ελαφριά και στην κορυφή του βουνού υπήρξε και χιονόστρωση.

Η σημερινή ενημέρωση αναφέρει ότι: «Η χιονόπτωση συνεχίζεται ακάθεκτη με τη θερμοκρασία στους -1⁰C».



Μεγάλα ύψη βροχής σε νησιά του Ιονίου και σε ηπειρωτικές περιοχές

Παράλληλα, βροχές και καταιγίδες με μεγάλα αθροιστικά ύψη βροχής σημειώθηκαν κατά τόπους έως το πρωί της Πέμπτης 02/10 στο Ιόνιο, στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο, στην Κεντρική και Δυτική Στερεά και στην Πελοπόννησο. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Meteo / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το μεγαλύτερο ύψος βροχής καταγράφηκε στους Παξούς και ήταν ίσο με 94.4 χιλιοστά.



Στον σχετικό χάρτη παρουσιάζεται η κατανομή του αθροιστικού ύψους βροχής έως το πρωί (09:20 ώρα Ελλάδας) της Πέμπτης 02/10, σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου μας και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη. Όπως προκύπτει από τις επιπλέον πληροφορίες που παρέχονται, βροχή έχουν καταγράψει έως το πρωί της Πέμπτης 02/10 277 από τους 538 ενεργούς σταθμούς του δικτύου (ποσοστό ~51%).