Καιρός: Ήχησε το 112 στη Λακωνία - Πότε θα χτυπήσει η κακοκαιρία την Αττική

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία η οποία από το βράδυ της Τετάρτης 01/10 πλήττει τη Δυτική Ελλάδα με σφοδρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες.

Το πρωί της Πέμπτης 02/10 ήχησε προληπτικά το 112 στη Λακωνία προειδοποιώντας τους πολίτες ότι αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην περιοχή από τις πρωινές έως τις απογευματινές ώρες της.

⚠️ Ενεργοποίηση 112



Λακωνία



Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην περιοχή της Λακωνίας από τις πρωινές ώρες της 02/10/2025 έως τις απογευματινές ώρες της 02/10/2025.



Προσοχή στις μετακινήσεις σας.

Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



Προειδοποίηση Αρναούτογλου για Αττική

Εντονότερα φαινόμενα αναμένεται να εμφανίσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες στην Ευρώπη, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο και ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Σάκη Αρναούτογλου καθώς όπως ανέφερε σε βίντεο που ανάρτησε σύστημα μεταφέρει ψυχρές αέριες μάζες. «Χιονάκια αρκετά στην νοτιοανατολική Βαλκανική, μόνο 5-6 φορές έχει συμβεί κάτι ανάλογο Οκτώβρη», είπε χαρακτηριστικά.

Συγκεκριμένα για την Αττική, όπως αναφέρει ο γνωστός μετεωρολόγος, τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να ξεκινήσουν τις προμεσημβρινές ώρες της Πέμπτης 02/10, ενώ προειδοποίησε: «Θέλει προσοχή γιατί οι καταιγίδες μπορεί να έχουν και ένταση».

Μέχρι το βράδυ οι βροχές θα φτάσουν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. «Την Παρασκευή τη νύχτα προς το ξημέρωμα αρκετό νερό Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και έντονα καιρικά φαινόμενα και στα Δωδεκάνησα» σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Για το Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται καλύτερος με τσουχτερό κρύο νωρίς το πρωί, και μέχρι την Κυριακή το βραδάκι αλλά αργά το βράδυ στη Δυτική Ελλάδα υπάρχει πιθανότητα να ξεκινήσουν νέες βροχές» ανέφερε.



Σε ισχύ το έκτακτο δελτίου της ΕΜΥ

Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εξέδωσε η ΕΜΥ, ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται για τις εξής περιοχές:

α. Μέχρι νωρίς το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου.

β. Από τα ξημερώματα και μέχρι το απόγευμα στην Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο.

γ. Από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία.

δ. Από τις προμεσημβρινές ώρες και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ στη Θεσσαλία.

ε. Από το μεσημέρι και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ στην κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την υπόλοιπη Πελοπόννησο, τη δυτική Κρήτη, την Εύβοια και τις Σποράδες.

στ. Από τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την ανατολική Μακεδονία.

ζ. Από αργά τη νύχτα στη Θράκη.

Όσον αφορά την Παρασκευή (3/10):

α. Από την αρχή της ημέρας μέχρι και το απόγευμα στα Δωδεκάνησα

β. Μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

γ. Μέχρι και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία.

Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και θα παρουσιάσουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα:

α. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως στις περιοχές Ζακύνθου, Κεφαλλονιάς) και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο την Πέμπτη μέχρι νωρίς το απόγευμα

β. Στην κεντρική Μακεδονία από το απόγευμα της Πέμπτης μέχρι και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής

γ. Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι

δ. Στα Δωδεκάνησα την Παρασκευή από νωρίς το πρωί μέχρι το απόγευμα.

Η πυροσβεστική απεγκλώβισε οικογένεια Βρετανών στην Κέρκυρα

Σημειώνεται ότι, αργά το βράδυ της Τετάρτης 01/10 λόγω της ισχυρής βροχής που έπληξε την Κέρκυρα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έλαβε ειδοποιήσεις για εγκλωβισμένους.

Όπως έγινε γνωστό, μια οικογένεια Βρετανών, βρισκόταν στην περιοχή του ακρωτηρίου Δράστης, στη βόρεια πλευρά του νησιού, με αποτέλεσμα να το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν να κολλήσει σε λασπωμένο ανηφορικό χωματόδρομο.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική, η οποία μετέφερε το ζευγάρι και το παιδί τους με ασφάλεια στον κεντρικό δρόμο των Περουλάδων.

Πάντως, η ισχυρή βροχόπτωση πλήττει από νωρίς το πρωί το νησί των Φαιάκων ενώ σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν έντονα καιρικά φαινόμενα.

