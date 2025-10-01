«Ύπουλη κακοκαιρία»: Που αναμένονται επικίνδυνες καταιγίδες - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια για την Αττική

«Επικίνδυνη και ύπουλη» χαρακτηρίζει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας την κακοκαιρία που αναμένεται να σαρώσει πολλές περιοχές της χώρας το επόμενο 48ωρο, ανάμεσά τους και η Αττική. Ο μετεωρολόγος σε νέα ανάρτηση του στα social media, παραθέτει χάρτες με την πορεία των ισχυρών φαινομένων που αναμένεται να πλήξουν το μεγαλύτερο μέρος της χώρας και παράλληλα εξηγεί τα κύρια χαρακτηριστικά της.

«Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις ( πάνω στο Π) την Πέμπτη από νωρίς το πρωί στα δυτικά και σταδιακά και στα βόρεια. Την Παρασκευή Μακεδονία -Θράκη , βόρειο και ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα. Φαινόμενα περιμένουμε στις περισσότερες περιοχές.», αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του, ο γνωστός μετεωρολόγος.

«Θυελλώδεις άνεμοι κυρίως σε Ιόνιο και νότιο Αιγαίο. Πτώση θερμοκρασίας μέχρι 8 βαθμούς και λίγα χιόνια στα βόρεια ορεινά (μεσάνυχτα Πέμπτης 1300m). Αττική: Πέρασμα ισχυρής καταιγίδας την Πέμπτη 2/10/25 τις μεσημεριανές ώρες», συνεχίζει αναφερόμενος στα φαινόμενα που θα επηρεάσουν το λεκανοπέδιο.

«Υ.Γ: Η θερμοκρασία της θάλασσας παίζει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη μιας κακοκαιρίας (χαμηλού βαρομετρικού) και μπορεί να επηρεάσει τόσο την ένταση όσο και την πορεία της. Ειδικότερα: -Ενίσχυση (βάθυνση χαμηλού): Όταν η θάλασσα είναι ζεστή, εξατμίζεται περισσότερη υγρασία → τροφοδοτείται το σύστημα με λανθάνουσα θερμότητα καθώς οι υδρατμοί συμπυκνώνονται σε σύννεφα/βροχή. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πιο γρήγορη ανάπτυξη νεφών, ισχυρότερες βροχοπτώσεις και βάθυνση του χαμηλού», συμπληρώνει.

«-Τροποποίηση κίνησης: Η θέρμανση της ατμόσφαιρας κοντά στην επιφάνεια μπορεί να αλλάξει την κατανομή πιέσεων και θερμοκρασιών, επηρεάζοντας τους ανέμους και κατ’ επέκταση την τροχιά του χαμηλού. Ένα θερμό θαλάσσιο υπόβαθρο μπορεί να "τραβήξει" το σύστημα πιο νότια ή ανατολικά από ό,τι θα αναμενόταν», καταλήγει.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων για αύριο Πέμπτη 2 Οκτωβρίου αλλά και για την Παρασκευή (3/10).

Δείτε την ανάρτηση: