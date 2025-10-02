Λαμία: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε βιτρίνα καταστήματος λόγω ολισθηρότητας - Δείτε φωτογραφίες

Τα πρωτοβρόχια, είναι αυτονόητο ότι δημιουργούν ολισθηρότητα στο οδόστρωμα για αυτό οφείλουμε να δείχνουμε μεγαλύτερη προσοχή όταν οδηγούμε.

Το κακό βέβαια δεν αργεί και αρκεί μια στιγμή για να συμβεί το ατύχημα όπως συνέβη νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης (1/10) στην οδό Αβέρωφ στη συμβολή με την οδό Δροσοπούλου.

Ο οδηγός του οχήματος της φωτογραφίας όταν έστριψε από Αβέρωφ για Δροσοπούλου, έχασε τον έλεγχο λόγω ολισθηρότητας στο οδόστρωμα και για να μην πέσει πάνω στα παρκαρισμένα, «έκοψε» απότομα το τιμόνι με αποτέλεσμα το ΙΧ να «μπουκάρει» μέσα στη βιτρίνα του καταστήματος ανταλλακτικών αυτοκινήτου.

Ευτυχώς εκείνη την στιγμή δεν υπήρχε κανείς στο σημείο και έτσι αποφεύχθηκαν τα χειρότερα. Όπως βλέπετε και στις φωτογραφίες που εξασφάλισε το lamiareport.gr η τζαμαρία του καταστήματος έγινε «θρύψαλα, ενώ υλικές ζημιές υπέστη και η μπροστινή πλευρά του αυτοκινήτου.

Υπενθυμίζεται ότι η Πολιτική Προστασία μετά το νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ (2/10) βρίσκεται σε ετοιμότητα, ενώ απευθύνει και συστάσεις προς τους πολίτες προκειμένου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων.

Δείτε φωτογραφίες:

lamiareport.gr