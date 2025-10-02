Συνεχίζεται η κακοκαιρία: Οι περιοχές με επικίνδυνα φαινόμενα μέχρι Παρασκευή μεσημέρι

Άκρως φθινοπωρινό ήταν το σκηνικό του καιρού στη χώρα σήμερα Πέμπτη (2/10), με την κακοκαιρία να προκαλεί πλημμύρες σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, ενώ προβλήματα από την ισχυρή νεροποντή δημιουργήθηκαν το μεσημέρι και στην Αττική.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, μέσα στο βράδυ της Πέμπτης προς την Παρασκευή, τα ισχυρά φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Όπως αναφέρει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, πιθανότητα για ισχυρές βροχές και καταιγίδες υπάρχει και για την πόλη της Θεσσαλονίκης το βράδυ της Πέμπτης. Παράλληλα, προς το τέλος της ημέρας, λίγες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας.

100 χιλιοστά βροχής στους Παξούς την Πέμπτη

Στους Παξούς καταγράφηκε το μεγαλύτερο αθροιστικό ύψος βροχής έως τις 20:20 της Πέμπτης 02/10 και ήταν ίσο με 99.6 χιλιοστά. Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή του αθροιστικού υετού από την αρχή του εικοσιτετραώρου έως τις 20:20 της Πέμπτης 02/10, σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτυού αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Στον ίδιο χάρτη σημειώνονται και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη αθροιστικού υετού. Όπως προκύπτει από τις επιπλέον πληροφορίες που παρέχονται στην εικόνα, βροχή έχουν καταγράψει 433 από τους 541 ενεργούς σταθμούς του δικτύου (ποσοστό ~80%).

Επικίνδυνα φαινόμενα και την Παρασκευή

Η κακοκαιρία, όπως αναφέρει η ΕΜΥ, θα συνεχιστεί και αύριο Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες αλλά και τοπικές χαλαζοπτώσεις:

Μέχρι και το απόγευμα στα Δωδεκάνησα

Μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

Μέχρι και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων

Αναλυτικά, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, την Παρασκευή αναμένονται βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα στην κεντρική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων. Στα υπόλοιπα ανατολικά ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο θα υπάρχουν και διαστήματα με βελτιωμένο καιρό. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της βόρειας χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές δυτικοί βορειοδυτικοί και στα ανατολικότερα τμήματα της χώρας από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στις περισσότερες περιοχές. Στη Μακεδονία δεν θα ξεπεράσει τους 15 με 17 βαθμούς, στο Ιόνιο, τα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 20 με 23 και μόνο στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη θα φτάσει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/Meteo.gr

Όπως αναφέρει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, την Παρασκευή 03/10 βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές αναμένονται αρχικά στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη, στο Αιγαίο και στην Κρήτη ενώ τοπικές βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά. Από το πρωί τα φαινόμενα σε Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Αιγαίο θα εξασθενήσουν σταδιακά. Από το μεσημέρι, τοπικές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε μεγάλο τμήμα της ηπειρωτικής αλλά και νησιωτικής χώρας, χωρίς όμως να αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ισχυρές.

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/Meteo.gr

Από την πλευρά του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, σε ανάρτησή του στα social media, προειδοποιεί ότι μέχρι το πρωί της Παρασκευής, στο επίκεντρο των φαινομένων θα βρεθούν «τα βόρεια της Λάρισας, η Χαλκιδική, η Πιερία και η Ημαθία». Μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειώνονται «στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα».

Προβλήματα στην Αθήνα - Ένας τραυματίας από πτώση δέντρου

Μεγάλα προβλήματα προκάλεσε η νεροποντή που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στο λεκανοπέδιο της Αττικής.

Λόγω της έντονης βροχόπτωσης μάλιστα, ένα δέντρο έπεσε στο κέντρο της Αθήνας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα, ο οποίος στάθηκε τυχερός στην ατυχία του, καθώς ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο ανέκοψε τη δύναμη με την οποία έπεφτε το δέντρο κι έτσι απέφυγε χειρότερο τραυματισμό.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιάννη Κέμμου για το Flash.gr, ο άνδρας επέβαινε σε μηχανή και την ώρα που βρισκόταν στη διασταύρωση των οδών Εμμανουήλ Μπενάκη και Γαμβέτα, καταπλακώθηκε από τα κλαδιά του δέντρου, ενώ ο κορμός του δέντρου έπεσε πάνω σε ένα σταθμευμένο όχημα. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις που προχώρησαν σε κοπή του δέντρου.

Φωτο: Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Φωτο: Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Παράλληλα, η κακοκαιρία προκάλεσε χάος στους δρόμους της Αθήνας ενώ λόγω πλημμυρικών φαινομένων διακόπηκαν για κάποια ώρα και τα δρομολόγια του τραμ στα νότια προάστια.

Διακοπές ρεύματος αναφέρθηκαν σε Χαλάνδρι, Αγία Παρασκευή και Ψυχικό.

Πηγή: Eurokinissi

Σοβαρές πλημμύρες στο Αιτωλικό

Μεγάλα προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία στο Αιτωλικό και την Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (2/10), με την περιοχή να δέχεται καταιγισμό κλήσεων για απάντληση υδάτων.

Φωτό: ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΑΚΟΣ/APOHXOS.GR/EUROKINISSΙ

Φωτό: ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΑΚΟΣ/APOHXOS.GR/EUROKINISSΙ

Η έντονη βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση υδάτων σε κεντρικά σημεία της πόλης του Αιτωλικού καθώς και σε υπόγεια σπιτιών, δημιουργώντας δυσκολίες στις μετακινήσεις. Μάλιστα, κατά τόπους το νερό έφτασε τα 40-50 εκατοστά.

Ο καιρός ανά περιοχή την Παρασκευή (2/10)

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη βροχές και καταιγίδες, ισχυρές μέχρι το μεσημέρι. Στην κεντρική Μακεδονία βροχές και καταιγίδες, ισχυρές μέχρι και τις πρωινές ώρες και στη συνέχεια σχετικά βελτιωμένος καιρός με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα νότια τμήματα. Στη δυτική Μακεδονία κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές τις πρώτες πρωινές ώρες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί και στα ανατολικά από ανατολικές και βαθμιαία από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 και στη Θράκη έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Nεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Πιθανότητα για ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Ηπείρου.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία και την Εύβοια νεφώσεις με βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και πιθανότητα για τοπικές ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Θεσσαλίας. Στις υπόλοιπες περιοχές άστατος με νεφώσεις κατά διαστήματα και λίγες τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 20 και στα νότια έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Τις πρωινές ώρες νεφώσεις με βροχές και, κυρίως στις Κυκλάδες και τη δυτική Κρήτη, τοπικές καταιγίδες, με τα φαινόμενα να είναι πρόσκαιρα ισχυρά στα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων. Στη συνέχεια άστατος με τοπικές νεφώσεις και λίγες βροχές κατά τόπους.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά στις Κυκλάδες έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες, ισχυρές μέχρι και το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και μέχρι το απόγευμα στα Δωδεκάνησα. Στη συνέχεια σχετικά βελτιωμένος καιρός με λίγες τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί και στα βόρεια νότιοι 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 23 και στα νότια έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αστατος με νεφώσεις κατά διαστήματα και λίγες τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες, ισχυρές μέχρι και τις πρωινές ώρες και στη συνέχεια βελτιωμένος καιρός με τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 14 βαθμούς Κελσίου.