Έκτακτη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου - Οι περιοχές που θα πληγούν από την κακοκαιρία

Με την κακοκαιρία να επελαύνει σε ολόκληρη τη χώρα, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου συγκάλεσε εκτάκτως σήμερα Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025 την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, με σκοπό την αξιολόγηση της κατάστασης, αλλά και τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Η κακοκαιρία με τις ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις, η οποία αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και αύριο Παρασκευή (03/10) απασχόλησε τα μέλη της Επιτροπής. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η κακοκαιρία είναι σε εξέλιξη και από το βράδυ οι ιδιαίτερα ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την Παρασκευή θα επεκταθούν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.



Ο κρατικός μηχανισμός παραμένει σε επιχειρησιακή ετοιμότητα και το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) θα επικοινωνήσει εκ νέου με την τοπική αυτοδιοίκηση και συγκεκριμένα τους ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού, τα Σώματα Ασφαλείας κλπ, προκειμένου όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να προβούν στις κατά λόγο αρμοδιότητες και ενέργειες τους.



Η Επιτροπή θα συνεδριάσει εκ νέου αύριο Παρασκευή (03/10) εφόσον απαιτηθεί, ώστε να αξιολογήσει με βάση τα νεότερα στοιχεία.