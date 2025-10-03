Η βροχή μπορεί να «σκοτώσει» το αυτοκίνητό σου – Πώς να προστατευτείς

Μια ξαφνική νεροποντή μπορεί να μετατρέψει τον δρόμο σε παγίδα για το αυτοκίνητο, με τον κινητήρα να βρίσκεται στον μεγαλύτερο κίνδυνο. Η συγκέντρωση υδάτων στο οδόστρωμα ίσως μοιάζει ακίνδυνη, όμως η αλήθεια είναι πως μια απρόσεκτη διέλευση μπορεί να οδηγήσει σε βλάβες (ίσως) χιλιάδων ευρώ.

Το πρώτο «θύμα» της επαφής με το νερό είναι το ηλεκτρικό σύστημα. Μπαταρία, καλωδιώσεις και συνδέσεις δεν αντέχουν την υγρασία. Ένα βραχυκύκλωμα μπορεί να ξεκινήσει από τα φώτα ή τους αισθητήρες και να καταλήξει σε πλήρη ακινητοποίηση του οχήματος. Ακόμα πιο επικίνδυνη είναι η περίπτωση που το νερό φτάσει στην εισαγωγή αέρα και εισχωρήσει στον θάλαμο καύσης. Το νερό δεν μπορεί να συμπιεστεί, τα έμβολα στραβώνουν, οι μπιέλες καταστρέφονται και, σε ακραίες περιπτώσεις, το μπλοκ του κινητήρα τρυπά. Η ζημιά μπορεί να κοστίσει από 2.000 έως 3.000 ευρώ – ποσό που συχνά οδηγεί σε αντικατάσταση ολόκληρου του μοτέρ.

Οι κίνδυνοι δεν σταματούν εδώ

Φρένα & αναρτήσεις: Το νερό μειώνει την απόδοση των φρένων, ειδικά στα ταμπούρα, ενώ οι λακκούβες κρύβουν σοβαρές φθορές για την ανάρτηση και τα αμορτισέρ.

Υδρολίσθηση (aquaplaning): Τα φθαρμένα ελαστικά και η υπερβολική ταχύτητα αυξάνουν δραματικά τον κίνδυνο απώλειας ελέγχου.

Εσωτερικό & ηλεκτρονικά: Αν το νερό περάσει στο πάτωμα της καμπίνας, μπορεί να καταστρέψει αισθητήρες, ECU ή ακόμη και τα συστήματα ασφαλείας (όπως οι αερόσακοι).

Ασφαλιστική κάλυψη: Δεν καλύπτουν όλες οι ασφαλιστικές, τις ζημιές από πλημμύρα, κάτι που συχνά αφήνει τον οδηγό αντιμέτωπο με τεράστιο κόστος.

Μεταχειρισμένα οχήματα: Ατυχήματα με νερά αφήνουν σημάδια. Σκουριά σε καλωδιώσεις, υγρασία στις μοκέτες ή οσμή μούχλας μπορεί να αποκαλύψουν ιστορικό πλημμύρας σε ένα αυτοκίνητο που πωλείται.

Πώς να προφυλαχτείς

Για να αποφύγεις τα παραπάνω σενάρια, χρειάζεται προσοχή και πρόληψη:

Μείωσε ταχύτητα όταν περνάς μέσα από νερά, γιατί το κύμα που δημιουργείται αυξάνει τον κίνδυνο εισροής νερού στον κινητήρα

Απόφυγε σημεία που γνωρίζεις ότι «κρατούν» νερό μετά από βροχή.

Μην υποτιμάς καμία λακκούβα – ακόμα και ένα μικρό σημείο με νερά μπορεί να κρύβει μεγάλο βάθος.

Χρησιμοποίησε σπρέι σιλικόνης στο ηλεκτρικό σύστημα για πρόσθετη προστασία και κάνε τακτικούς ελέγχους σε φίλτρα, σωληνώσεις και τσιμούχες.

Μετά από πέρασμα σε νερά, φρέναρε ελαφρά σε χαμηλή ταχύτητα για να στεγνώσουν τα φρένα και έλεγξε τον ήχο ή την απόκριση του κινητήρα.

Η βροχή μπορεί να είναι μια συνηθισμένη καιρική συνθήκη, αλλά για το αυτοκίνητο αποτελεί σοβαρή απειλή. Από το ηλεκτρικό σύστημα μέχρι τα φρένα και τον κινητήρα, το νερό κρύβει παγίδες που κοστίζουν χιλιάδες ευρώ.

Με σωστή πρόληψη, προσοχή στον δρόμο και γνώση των κινδύνων, μπορείς να προστατεύσεις το όχημά σου και να κινηθείς με ασφάλεια ακόμη και στις πιο δύσκολες κακοκαιρίες.