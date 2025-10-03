Προειδοποίηση Μαρουσάκη - Προ των πυλών νέο κύμα κακοκαιρίας από τη Δευτέρα

Με νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να υποδεχτεί η χώρα την επόμενη εβδομάδα, αφού το ενδεχόμενε να υπάρξουν νέες ισχυρές καταιγίδες, βροχοπτώσεις, πτώση του υδραργύρου και ενίσχυση των ανέμων είναι μεγάλο, σύμφωνα με τον γνωστό μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Σύμφωνα με τον ίδιο το Σάββατο και την Κυριακή θα είναι δύο ημέρες με ήπιο καιρό, παρόλο που θα κάνει κρύο το πρωί κυρίως στη βόρεια και κεντρική ηπειρωτική χώρα. Ωστόσο, από το βράδυ της Κυριακής (5/10) και κυρίως μέσα στη Δευτέρα, οργανώνεται ένα νέο κύμα κακοκαιρίας προς την περιοχή της Αδριατικής, το οποίο αναμένεται να κατηφορίσει προς τη χώρα μας.

«Το διήμερο Δευτέρα με Τρίτη περιμένουμε και πάλι κακοκαιρία στη χώρα μας με αρκετές βροχές, πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των ανέμων», τονίζει ο μετεωρολόγος.

Μεγάλα τα ύψη της βροχής από την κακοκαιρία

Μεγάλη ήταν η ποσότητα νερού που έπεσε από το κύμα κακοκαιρίας που έχει πλήξει τη χώρα από το βράδυ της Τετάρτης (1/10). Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ανάρτηση του μετεωρολόγου, Νίκου Καντερές τα ύψη της βροχής βοήθησαν ιδιαίτερα στον «εμπλουτισμό των λιμνών».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Καντερές:

«Ευεργετικές οι πρόσφατες βροχές.

Ύστερα από την ανομβρία των τελευταίων μηνών, ο Οκτώβριος με την πρώτη επιδείνωση του καιρού έδωσε σημαντικές βροχές για τη γεωργία, τον υδροφόρο ορίζοντα ,το περιβάλλον και γενικά για τη ζωή μας.

Τα ύψη βροχής ήταν μεγάλα βοηθώντας στον εμπλουτισμό λιμνών, όπως στη λίμνη Πλαστήρα όπου στα γύρω ορεινά καταγράφηκαν μεγάλα ύψη, αλλά και στη λεκάνη απορροής του Μόρνου έστω λίγα αλλά χρήσιμα.

Τα μεγαλύτερα ύψη καταγράφηκαν προφανώς στη δυτική Ελλάδα, αλλά και στην υπόλοιπη χώρα ήταν σημαντικά και δεν ήταν μεταβολή καιρού «κατηγορίας Π», όπως κακώς ανάφέρθηκε από άσχετους...

Ενδεικτικά αναφέρω μερικά ύψη βροχής από το μετεωρολογικό δίκτυο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Παξοί 100 χιλιοστά.

Στις 7-10- 2021 στη Κέρκυρα έπεσαν 165 χιλ.

Χθεσινά ύψη βροχής 2-10 -2025.

Μεσολόγγι 96 χιλ.

Καστοριά 49 χιλ,

Ανδραβίδα 44χιλ,

Γιάννενα 40 χιλ,

Άκτιο 37 χιλ,

Στην Αττική τα ύψη βροχής ήταν κυρίως μεταξύ 20 και 40 χιλ.

Η μεταβολή αυτή είναι σε υποχώρηση, αλλά από Δευτέρα έρχεται άλλη μικρότερης έντασης που θα δώσει και λίγα χιόνια στα πολύ υψηλά βουνά της βόρειας Ελλάδας..

Η κύμανση της θερμοκρασίας στα ίδια επίπεδα περίπου...»

Τα προγνωστικά της ΕΜΥ για σήμερα, Παρασκευή (3/10)

Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπεται να επηρεάσουν σήμερα, Παρασκευή (3/10):

α. Μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες την κεντρική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων.

β. Μέχρι το μεσημέρι την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

γ. Από τις πρωινές ώρες μέχρι και το απόγευμα τα Δωδεκάνησα (ειδικά την περιοχή του Καστελλόριζου έως το βράδυ).

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, μέχρι το απόγευμα στα Δωδεκάνησα και έως τις πρώτες πρωινές ώρες στα ανατολικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της βόρειας χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές δυτικοί βορειοδυτικοί και στα ανατολικότερα τμήματα της χώρας από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη 7 και στο Ιόνιο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στις περισσότερες περιοχές. Στη Μακεδονία δεν θα ξεπεράσει τους 15 με 17 βαθμούς, στο Ιόνιο, τα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 20 με 23 και μόνο στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη θα φτάσει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Άστατος με νεφώσεις κατά διαστήματα και λίγες τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες, ισχυρές μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες και στη συνέχεια βελτιωμένος καιρός με τοπικές νεφώσεις.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη βροχές και καταιγίδες, ισχυρές μέχρι το μεσημέρι. Στην κεντρική Μακεδονία βροχές και καταιγίδες, ισχυρές μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες στα ανατολικά τμήματα και στη συνέχεια σχετικά βελτιωμένος καιρός με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα νότια τμήματα. Στη δυτική Μακεδονία κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές τις πρώτες πρωινές ώρες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί και στα ανατολικά από ανατολικές και βαθμιαία από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 και στη Θράκη έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Nεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Πιθανότητα για ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία και την Εύβοια νεφώσεις με βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και πιθανότητα για τοπικές ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Θεσσαλίας. Στις υπόλοιπες περιοχές άστατος με νεφώσεις κατά διαστήματα και λίγες τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 20 και στα νότια έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Τις πρωινές ώρες νεφώσεις με βροχές και, κυρίως στις Κυκλάδες και τη δυτική Κρήτη, τοπικές καταιγίδες, με τα φαινόμενα να είναι νωρίς το πρωί ισχυρά στα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων. Στη συνέχεια άστατος με τοπικές νεφώσεις και λίγες βροχές κατά τόπους.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά στις Κυκλάδες έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες, ισχυρές μέχρι και το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και μέχρι το απόγευμα στα Δωδεκάνησα (ειδικά στην περιοχή του Καστελλόριζου έως το βράδυ). Στη συνέχεια σχετικά βελτιωμένος καιρός με λίγες τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί και στα βόρεια νότιοι 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 23 και στα νότια έως 25 βαθμούς Κελσίου.