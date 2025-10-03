Κακοκαιρία: Πλημμύρισαν οι δρόμοι της Πάτρας από την ισχυρή καταιγίδα

Προβλήματα συνεχίζει να προκαλεί η κακοκαιρία η οποία σαρώνει τη χώρα, με τη Δυτική Ελλάδα για άλλη μια μέρα να έρχεται αντιμέτωπη με ισχυρές καταιγίδες.

Την Παρασκευή (3/10) γύρω στις 12 το μεσημέρι η σφοδρή βροχόπτωση μετέτρεψε τους δρόμους της Πάτρας σε ποτάμια. Συγκεκριμένα, η οδός Ακτή Δυμαίων πλημμύρισε, με την συσσώρευση των υδάτων να σημειώνεται σε μεγάλο μέρος του δρόμου στο ρεύμα προς την Πάτρα.

Πηγή: thebest

Όπως σημειώνουν τοπικά μέσα, στο κέντρο της Πάτρας έπεσε μέχρι και χαλάζι εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Πλημμύρισαν σπίτια στο Αιτωλικό

Και στην Αιτωλοακαρνανία οι κάτοικοι κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τον μεγάλο όγκο νερού που εισέβαλε ακόμη και στα σπίτια τους την Πέμπτη (2/10). Παράλληλα, οι δρόμοι του Αιτωλικού είχαν «χαθεί» κάτω το νερό, με αποτέλεσμα να είναι απροσπέλαστοι λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας.