Πάτρα: Γυναίκα υπέστη έμφραγμα ενώ την έλουζαν σε κομμωτήριο

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε σε κομμωτήριο στην Πάτρα την Παρασκευή (3/10).

Ειδικότερα, μια γυναίκα 70 ετών υπέστη έμφραγμα την ώρα που βρισκόταν στον λουτήρα του κομμωτηρίου.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρίου

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, το οποίο και μετέφερε την γυναίκα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου. Εκεί οι γιατροί της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες.

Όπως μεταδίδει το τοπικό μέσο thebest.gr, η κατάσταση υγείας της γυναίκας κρίνεται σταθερή και δεν προκαλεί ανησυχία, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.