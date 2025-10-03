Ελλάδα Πυροσβεστική ΕΚΑΒ Θάνατοι Μεσολόγγι Local News

Τραγωδία στο Μεσολόγγι: Νεκρή γυναίκα εντοπίστηκε σε αποστραγγιστικό αυλάκι

Μετά από επιχείρηση της Πυροσβεστικής, η γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Νεκρή ανασύρθηκε από αποστραγγιστικό κανάλι στο Νεοχώρι Μεσολογγίου μία 65χρονη γυναίκα. 

Η γυναίκα εντοπίστηκε να επιπλέει στο αυλάκι από τα συνεργεία που εργάζονταν για τον καθαρισμό του. 

Ειδοποιήθηκε η αστυνομία, που έφτασε άμεσα στο σημείο, ενώ οργανώθηκε επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την ανάσυρσή της, με τη χρήση διασωστικών εργαλείων. Στην επιχείρηση πήραν μέρος 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα, με τη γυναίκα να ανασύρεται χωρίς τις αισθήσεις της και να μεταφέρεται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. 

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το aixmi-news.gr, οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν πως η γυναίκα γλίστρησε, έπεσε μέσα στο κανάλι και έχασε τη ζωή της από πνιγμό. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η 65χρονη ζούσε μόνη της και αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

