Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας έσωσε γυναίκα θύμα ενδοοικογενειακής βίας - «Θα με σκοτώσει» φώναζε

Ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας έσωσε μία γυναίκα που έπεσε θύμα ενδοοικογενειακής βίας στο Ηράκλειο.



Όλα συνέβησαν το πρωί της Παρασκευής (3/10) όταν ο αστυνομικός άκουσε από ένα σπίτι σε γειτονιά του Ηρακλείου μία γυναίκα να φωνάζει «Βοήθεια θα με σκοτώσει».

Τα ουρλιαχτά και ο πανικός της, κινητοποίησαν τον αστυνομικό, ο οποίος – αν και ήταν εκτός υπηρεσίας – πήγε να ελέγξει το περιστατικό.

Ο αστυνομικός διαπίστωσε πως ο 82χρονος ασκούσε φραστική και σωματική βία στην 76χρονη σύζυγό του ενώ ήταν παρόν και το 37χρονο παιδί τους, που αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες του cretapost.gr, ο 82χρονος στη θέα του αστυνομικού άρχισε να φωνάζει ενώ επιτέθηκε και σε εκείνον.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη του 82χρονου που αντιμετωπίζει κατηγορίες ενδοοικογενειακής βίας.