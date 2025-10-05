Στο Αστυνομικό Τμήμα η Τζίνα Αλιμόνου και ο πρώην σύντροφός της μετά από καταγγελία για καβγά

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής στα Βριλήσσια, όταν περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. έσπευσε στο σπίτι όπου διαμένει η γνωστή ηθοποιός Τζίνα Αλιμόνου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό ήρθε έπειτα από δύο έντονους καβγάδες με τον πρώην σύντροφό της (Μ.Α.), μέσα στο σπίτι της ηθοποιού.



Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο μετέφεραν το πρώην ζευγάρι στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίας Παρασκευής, όπου και έδωσαν καταθέσεις στο πλαίσιο έρευνας για ενδοοικογενειακή βία.



Η Τζίνα Αλιμόνου δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να κάνει μήνυση εναντίον δράστη ενώ ενημερώθηκε για τη δυνατότητα μεταφοράς σε ασφαλές σημείο, ωστόσο αρνήθηκε, όπως επίσης αρνήθηκε την ιατροδικαστική εξέταση και την τοποθέτηση Panic Button στο κινητό της – μια εφαρμογή που ειδοποιεί άμεσα τις αρχές σε περίπτωση κινδύνου.

Στον εισαγγελέα ο δράστης

Ο πρώην σύντροφός της συνελήφθη, για παραβάσεις των άρθρων 6 και 7 του Νόμου 3500/2006, που αφορούν ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή απειλή και παράνομη βία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 49χρονος άνδρας δεν είναι υπότροπος για παρόμοια αδικήματα. Ωστόσο, από τον έλεγχο προέκυψε ότι είναι κάτοχος άδειας πυροβόλου όπλου, ενώ το όχημά του είναι καταχωρημένο στις εφαρμογές «Όλγα Β. Εκρηκτικά και CarPCs» του συστήματος P.O.L.



Ο συλληφθείς οδηγήθηκε το πρωί της Κυριακής στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του.