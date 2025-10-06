Τζίνα Αλοιμόνου: Δέκα μήνες φυλακή και περιοριστικούς όρους στον πρώην σύντροφό της

Ποινή φυλάκισης δέκα μηνών με αναστολή επέβαλλε το αυτόφωρο δικαστήριο τη Δευτέρα (6/10) στον πρώην σύντροφο της Τζίνας Αλοιμόνου για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της το περασμένο Σάββατο.

Την ίδια ώρα στον δράστη του περιστατικού επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, της μη προσέγγισης της παθούσας σε απόσταση μικρότερης των 100 μέτρων και της μη επικοινωνίας του με την παθούσα με οποιαδήποτε μέσο.

Το χρονικό του περιστατικού

Το περιστατικό σημειώθηκε στα Βριλήσσια, όταν περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. έσπευσε στο σπίτι όπου διαμένει η γνωστή ηθοποιός Τζίνα Αλιμόνου, όπου σύμφωνα με πληροφορίες, δύο έντονοι καβγάδες με τον πρώην σύντροφό της (Μ.Α.), μέσα στο σπίτι της ηθοποιού, ήταν η αφορμή για να κινητοποιηθούν οι Αρχές.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο μετέφεραν το πρώην ζευγάρι στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίας Παρασκευής, όπου και έδωσαν καταθέσεις στο πλαίσιο έρευνας για ενδοοικογενειακή βία.

Η Τζίνα Αλιμόνου δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να κάνει μήνυση εναντίον δράστη ενώ ενημερώθηκε για τη δυνατότητα μεταφοράς σε ασφαλές σημείο, ωστόσο αρνήθηκε, όπως επίσης αρνήθηκε την ιατροδικαστική εξέταση και την τοποθέτηση Panic Button στο κινητό της – μια εφαρμογή που ειδοποιεί άμεσα τις αρχές σε περίπτωση κινδύνου.

Ο πρώην σύντροφός της συνελήφθη, για παραβάσεις των άρθρων 6 και 7 του Νόμου 3500/2006, που αφορούν ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή απειλή και παράνομη βία.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε το πρωί της Κυριακής στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του.