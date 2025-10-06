Τρόμος για ζευγάρι στον Ωρωπό: Ο πρώην σύντροφος χτύπησε τον νυν και άρπαξε τη γυναίκα

Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Κυριακής 5 Οκτωβρίου στην περιοχή του Ωρωπού, όταν ένας 45χρονος άνδρας –για άγνωστη μέχρι στιγμής αφορμή- εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του.



Την ώρα εκείνη, η 35χρονη βρισκόταν με τον νυν σύντροφο της, στον οποίο ο 45χρονος επιτέθηκε, προκαλώντας του ελαφρά τραύματα. Λίγα λεπτά αργότερα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 45χρονος άρπαξε την πρώην σύντροφό του και την οδήγησε στο διαμέρισμά του, κλειδώνοντας την πόρτα και απειλώντας την.



Στην περιοχή έσπευσε άμεσα κλιμάκιο του ΤΔΕΕ Ωρωπού και ειδικός διαπραγματευτής της ΕΛ.ΑΣ., με τη γυναίκα να καταφέρνει τελικά να πείσει τον πρώην σύντροφό της να την αφήσει και να παραδοθεί στους αστυνομικούς. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης έχει ποινικό παρελθόν για ναρκωτικά και άλλες υποθέσεις.



Ο 45χρονος συνελήφθη και πλέον αντιμετωπίζει κατηγορίες για αρπαγή και πρόκληση απλής σωματικής βλάβης. Προανάκριση διενεργείται από το ΤΔΕΕ Ωρωπού.