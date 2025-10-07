Ωρωπός: Βίντεο από τη στιγμή του άγριου ξυλοδαρμού της 37χρονης από τον πρώην σύντροφό της

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε βίντεο ντοκουμέντο από το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε στον Ωρωπό.

Στο εν λόγω βίντεο καταγράφεται η στιγμή που ενώ το ζευγάρι μιλάει, ο 45χρονος άνδρας χαστουκίζει δυνατά την 37χρονη εν διαστάσει γυναίκα του και στην συνέχεια φαίνεται να την τραβάει προς την είσοδο του σπιτιού.

Λίγα λεπτά αργότερα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 45χρονος άρπαξε την πρώην σύντροφό του και την οδήγησε στο διαμέρισμά του, κλειδώνοντας την πόρτα και απειλώντας την.

Στην περιοχή έσπευσε άμεσα κλιμάκιο του ΤΔΕΕ Ωρωπού και ειδικός διαπραγματευτής της ΕΛ.ΑΣ., με τη γυναίκα να καταφέρνει τελικά να πείσει τον πρώην σύντροφό της να την αφήσει και να παραδοθεί στους αστυνομικούς. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης έχει ποινικό παρελθόν για ναρκωτικά και άλλες υποθέσεις.

Ο 45χρονος συνελήφθη και πλέον αντιμετωπίζει κατηγορίες για αρπαγή και πρόκληση απλής σωματικής βλάβης. Προανάκριση διενεργείται από το ΤΔΕΕ Ωρωπού.

Πώς ξεκίνησαν όλα

Όπως έγινε γνωστό και από το ρεπορτάζ του Κώστα Παπαδόπουλου, ο 45χρονος για άγνωστη μέχρι στιγμής αφορμή εισέβαλε το βράδυ της Κυριακής 5 Οκτωβρίου στο σπίτι της πρώην συντρόφου του και επιτέθηκε στον νυν φίλο της στέλνοντάς τον στο νοσοκομείο.

Ωστόσο, το περιστατικό συνεχίστηκε, με τον 45χρονο να βάζει στο αυτοκίνητό του την 37χρονη και στη συνέχεια να την πηγαίνει σπίτι του.

Η γυναίκα μίλησε στο Star και έδωσε την δική της εκδοχή για όσα συνέβησαν. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Δεν με άγγιξε, δε με χτύπησε. Είμαστε 20 χρόνια παντρεμένοι. Μαζί έχουμε κάνει οικογένεια. Ο άντρας μου είχε νευριάσει με έναν φίλο μας, ο οποίος συνεχώς εκφράζει την ιδιαίτερη συμπάθεια του για εμένα και πήγε να τον βρει. Μετά έμαθα ότι τσακώθηκαν».