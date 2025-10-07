15χρονη κάλεσε το «Χαμόγελο» και ζήτησε βοήθεια για τη βία που ασκούσε ο πατέρας στη μητέρα της

Θλίψη προκάλεσε ένα ακόμα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε αυτή τη φορά σε χωριό του δήμου Χερσονήσου στο Ηράκλειο Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive, οι φωνές και οι συγκρούσεις ήταν συχνές στο σπίτι της πολύτεκνης οικογένειας με τα τέσσερα ανήλικα παιδιά.

Αυτή τη φορά, όμως, η 15χρονη κόρη, το δεύτερο παιδί της οικογένειας, αντέδρασε. Φοβισμένη για το τι θα επακολουθούσε, κάλεσε από το δωμάτιό της στο «Χαμόγελο του Παιδιού» κι εκείνο με τη σειρά του ενημέρωσε το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.

Η 34χρονη σύζυγος και μητέρα επιβεβαίωσε τα βίαια ξεσπάσματα του 41χρονου πατέρα, ο οποίος και συνελήφθη. Η κατάσταση, σημειώνουν αστυνομικές πηγές, χρήζει πολύ προσεκτικών χειρισμών, καθώς στη μέση βρίσκονται ανήλικα παιδιά που βιώνουν δύσκολες συνθήκες.

Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056

Η αναγνωρισμένη ως Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 λειτουργεί από «Χαμόγελο του Παιδιού» και είναι στη διάθεση κάθε παιδιού και ενήλικα για την παροχή υποστήριξης σε θέματα που τους απασχολούν.

Η Γραμμή SOS 1056 διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων Βίας που αντιμετωπίζουν τα παιδιά (Σωματική, Σεξουαλική & Ψυχολογική Κακοποίηση, Παραμέληση, Bullying, Παράνομη διακίνηση & εμπορία).

Η Γραμμή SOS 1056 είναι στελεχωμένη αποκλειστικά από εξειδικευμένους Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγους και διαθέσιμη πανελλαδικά, 24ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο.

Οι κλήσεις προς τη Γραμμή SOS 1056 είναι δωρεάν από σταθερό και κινητό τηλέφωνο, για κλήση από καρτοτηλέφωνο ΔΕΝ απαιτείται τηλεκάρτα, ενώ η κλήση από καρτοκινητά δεν απαιτεί διαθέσιμες μονάδες.

Μέσω της Γραμμής SOS 1056 παρέχονται οι εξής υπηρεσίες:

λήψη ανώνυμων και επώνυμων αναφορών για παιδιά σε κίνδυνο (κακοποίηση, trafficking, ασυνόδευτα παιδιά)

ενεργοποίηση διαδικασιών για την άμεση παροχή προστασίας παιδιών σε κίνδυνο (επιτόπια παρέμβαση)

ενεργοποίηση διαδικασιών για τη φροντίδα παιδιών που έχουν κακοποιηθεί και βρίσκονται στα νοσοκομεία (μεταβατικό στάδιο)

διαχείριση αιτημάτων φιλοξενίας κακοποιημένων παιδιών στα 14 Σπίτια του Οργανισμού

παροχή κατευθύνσεων για κάθε θέμα και τη διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες

κινητοποίηση εθελοντών δοτών αίματος και αιμοπεταλίων

Για την υλοποίηση των παραπάνω στη διάθεσή της Γραμμής SOS 1056, όλο το 24ωρο βρίσκονται τα οχήματα Άμεσης Επέμβασης και οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και νεογνά και παιδιά, που διαθέτει ο Οργανισμός.

Δίνοντας έμφαση στην επικοινωνία με τα παιδιά και τους εφήβους, πέρα από την επικοινωνία μέσω τηλεφώνου, δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά, να «μιλήσουν» μαζί μας μέσω: Email, Chat και Social Media.

Επιπρόσθετα η Γραμμή SOS 1056 είναι διασυνδεδεμένη με τον 112, τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» λειτουργεί τη Γραμμή SOS 1056 από το 1997, ενώ το 2007 η Γραμμή αναγνωρίστηκε ως Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά.