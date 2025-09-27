«Με χτύπησε, πάρτε τον μέσα»: Άγριο σκηνικό ενδοοικογενειακής βίας στην Αθηνών-Λαμίας

«Με χτύπησε, πάρτε τον μέσα». Αυτό φώναξε, και μάλιστα δύο φορές, στους αστυνομικούς της Τροχαίας η 31χρονη κοπέλα που στην Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας, στο ύψος της Αταλάντης, έπεσε θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον 51χρονο σύντροφο της.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης (25/9) και οδήγησε στη σύλληψη του 51χρονου για παράβαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και σωματική βλάβη. Σύμφωνα με την καταγγελία, η νεαρή γυναίκα, ο σύντροφος και ο πατέρας του επέβαιναν σε αγροτικό όχημα και κινούνταν με κατεύθυνση προς την Αθήνα. Στο 133ο χλμ. επικράτησε ένταση, ο 51χρονος σταμάτησε το όχημα, ενώ άρχισε να χτυπάει την 31χρονη προκαλώντας της ελαφρά τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματος της.

Φτάνοντας οι αστυνομικοί της Τροχαίας, είδαν τη νεαρή γυναίκα σε κατάσταση αμόκ να τους δείχνει τον σύντροφο της και να φωνάζει δύο φορές «με χτύπησε, πάρτε τον μέσα». Ο 84χρονος πατέρας του δράστη επιβεβαίωσε ότι ο γιος του χτύπησε τη σύντροφο του, με αποτέλεσμα ον 51χρονος να συλληφθεί και να οδηγηθεί στο Α.Τ. Λαμίας για τον σχηματισμό δικογραφίας.

Η 31χρονη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διεκομίσθη αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης και από εκεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, όπου αρνήθηκε τα όσα αρχικά είχε αναφέρει (σ.σ. το αδίκημα είναι αυτεπάγγελτο, ενώ υπάρχει και η μαρτυρία του ηλικιωμένου πατέρα του δράστη).