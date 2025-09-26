Χτύπησε άγρια στο κεφάλι την 80χρονη μητέρα του στη Λαμία - Νόμισε ότι πείραξε τον σκύλο του

Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε στη Λαμία μια 80χρονη μητέρα από τον ίδιο της τον γιο με αποτέλεσμα η άτυχη γυναίκα να καταλήξει στα Επείγοντα του νοσοκομείου. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το σοκαριστικό περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης (24/9/25), όταν για ασήμαντη αφορμή άρχισε να τη χτυπά άσχημα ο 38χρονος γιος της.



Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, τη χτύπησε πολλές φορές στο κεφάλι και την έσπρωξε με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία της και να πέσει χτυπώντας εκ νέου το κεφάλι της στην πόρτα του δωματίου. Ο λόγος, με τον οποίο προσπάθησε να δικαιολογήσει την αποτρόπαια πράξη του ο 38χρονος, ήταν ότι η μητέρα του προσπάθησε να χτυπήσει το σκυλί του, ενώ αντίθετα εκείνη του είχε δώσει νερό και φαγητό.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στα επείγοντα του νοσοκομείου, με το προσωπικό να ενημερώνει την αστυνομία. Ο δράστης συνελήφθη από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης την ίδια μέρα και με παραγγελία της εισαγγελέως υπηρεσίας μεταφέρθηκε για ψυχιατρική εξέταση στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Δεν κρίθηκε ότι χρήζει ακούσιας νοσηλείας και για αυτό επέστρεψε στο Τμήμα και προχώρησε η αυτόφωρη διαδικασία.

Τόσο η άτυχη ηλικιωμένη όσο κι ο άλλος της γιος (που δεν μένει στη Λαμία), κατέθεσαν ότι ο 38χρονος αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και δυστυχώς δεν ακολουθεί την αγωγή που του έχει χορηγηθεί από γιατρούς παλαιότερα στο νοσοκομείο του Βόλου και πιο πρόσφατα από συναδέλφους τους στο ΓΝ Λαμίας.

Σε βάρος του σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και συγκεκριμένα, για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη σε βάρος μέλους της οικογένειας το οποίο είναι ανίκανο να αντισταθεί. Το Αυτόφωρο είχε οριστεί για το μεσημέρι της Παρασκευής (26/9/25), αναβλήθηκε όμως για την 1η Οκτωβρίου 2025. Μέχρι τότε ο 38χρονος αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος, με τον όρο να μην πλησιάζει στα 50 μέτρα την μητέρα του. Επιπλέον η ηλικιωμένη σημειώθηκε ότι θα φύγει από το σπίτι όπου διέμενε με τον 38χρονο και θα φιλοξενηθεί στο σπίτι του άλλου της γιου.