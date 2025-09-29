Χειροπέδες σε 47χρονο στην Κρήτη: Χτύπησε την ηλικιωμένη μητέρα του για να της πάρει... λεφτά

Ένα ακόμα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (28/9) στην Κρήτη με θύμα μία ηλικιωμένη γυναίκα την οποία χτύπησε ο 47χρονος γιός της.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε δημοσίευμα του cretapost, ο άνδρας πήγε στο σπίτι που μένει η μητέρα του και άρχισε να της επιτίθεται για να της πάρει τα χρήματα που είχε.

Μάλιστα, δεν δίστασε να χτυπήσει στο πρόσωπο την 71χρονη μητέρα του. Την ίδια ώρα, μπροστά στο συμβάν βρισκόταν και η 34χρονη ανιψιά του, η οποία πήγε να αντιδράσει στην επίθεση της γιαγιάς της με τον 47χρονο να επιτίθεται και σε εκείνην.

Κατευθείαν, η 34χρονη ενημέρωσε τις αρχές που έσπευσαν στο σημείο και συνέλαβαν τον 47χρονο δράστη.

Αξίζει να σημειωθεί πως, όπως προέκυψε κατά την προανάκριση, ο 47χρονος είχε και στο παρελθόν ξαναχτυπήσει την μητέρα του για να της πάρει τα χρήματα.