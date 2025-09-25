Σοκάρουν οι φωτογραφίες-ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό της Γαρυφαλλιάς μέχρι θανάτου

Μία από τις πιο σοκαριστικές υποθέσεις γυναικοκτονιών που συγκλόνισαν τη χώρα, φέρνουν στην επιφάνεια οι φωτογραφίες από την άγρια δολοφονία της Γαρυφαλλιάς Κολλιοπούλου από τον 50χρονο σύντροφό της στην Πάτρα, στις 3 Νοεμβρίου 2024.

Με τη δίκη για την υπόθεση να έχει προσδιοριστεί να ξεκινήσει στις 10 Οκτωβρίου στο Μικτό Ορκωτό Κακουργιοδικείο Αμαλιάδας, το φως έρχονται εικόνες από το βράδυ που ο 50χρονος δράστης επιτέθηκε μέχρι θανάτου στην 41χρονη Γαρυφαλλιά.

Όπως φαίνεται στα συγκλονιστικά στιγμιότυπα, που δημοσιοποίησε το MEGA και το «Live News», ο 50χρονος την χτύπησε στο κεφάλι και στη συνέχεια την κλώτσησε στη μέση, ενώ λίγο αργότερα την έπιασε από τα μαλλιά και στάθηκε από πάνω της, καθώς εκείνη βρισκόταν πεσμένη στο έδαφος, ανήμπορη να αντιδράσει.

Ο άγριος ξυλοδαρμός της 41χρονης σημειώθηκε έξω από ξενοδοχείο στην περιοχή της Ηρώων Πολυτεχνείου, στην Πάτρα. Κατά τη διάρκεια της απολογίας του, ο 50χρονος αποδέχτηκε πως χτύπησε την 41χρονη, ενώ ισχυρίστηκε ότι «δεν είχε πρόθεση να της κάνει κακό».

«Τσακωθήκαμε για ασήμαντη αφορμή και με ενημέρωσε ότι θα πάει στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Πήγα να την βρω χωρίς να έχω στο μυαλό μου ότι θα συμβεί όλο αυτό. Δεν την χτύπησα με γροθιά και κλωτσιά, δεν το αποδέχομαι αυτό, μονάχα την έσπρωξα κι έπεσε κάτω», είπε ο 50χρονος.

Σημειώνεται ότι ο 49χρονος δράστης έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις κλοπών, ναρκωτικών και απάτης.