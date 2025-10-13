Κάρυστος: Κατέληξε η 53χρονη Γεωργία από άγριο ξυλοδαρμό του συζύγου της - «Τη χτυπούσε με λοστούς»

Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση της άγριας ενδοοικογενειακής βίας στην Κάρυστο, με την 53χρονη Γεωργία να αφήνει την τελευταία της πνοή μετά από άνιση μάχη που έδινε με τη ζωή επί μήνες στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού», μετατρέποντας την σε γυναικοκτονία.

Η άτυχη γυναίκα ζούσε σε ένα παράπηγμα κολαστήριο, χωρίς ρεύμα και νερό, αναγκασμένη να δουλεύει από τις 5 το πρωί έως τη δύση του ήλιου ενώ εκτός όλων των άλλων άντεχε τη βάναυση συμπεριφορά του συζύγου της, ο οποίος την κακοποιούσε και την κακομεταχειριζόταν.

«Την έβριζε, την εκμεταλλευόταν, τη χτυπούσε είτε με τα χέρια, είτε με λοστούς, είτε με ξύλα, με καδρόνια, με ό,τι έβρισκε τέλος πάντων το έκανε όπλο και τη χτύπαγε κι η γυναίκα ζούσε με φόβο με τρόμο... Πιστεύω ότι δεν υπάρχει τιμωρία ικανή να "σωφρονίσει" τέτοιους εγκληματίες», δήλωσε ανιψιά του θύματος στο STAR.

Την ίδια ξάδερφος της άτυχης Γεωργίας, περιέγραψε με τη σειρά του τι του είχε πει για τα βασανιστήριά της: «Μου είπε "με το σίδερο με χτυπάει παντού και όπου με πάρει, δεν έχει στο κεφάλι... όπου με πάρει το σίδερο", έτσι μου είπε έτσι λέω. Την κοπάνησε! Δεν είναι η πρώτη φορά που την κοπανάει! Αυτή είναι η αλήθεια», είπε χαρακτηριστικά.

Προφυλακιστέος ο 65χρονος

Ο 65χρονος, στις αρχές του χρόνου, είχε περάσει την πόρτα των Δικαστηρίων Χαλκίδας μετά την απολογία του στον ανακριτή. Όταν ολοκλήρωσε την απολογία του σε ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε προφυλακιστέος και θα οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλλού. Ο κατηγορούμενος αρνείται τις κατηγορίες και ζητούσε, μέσα από τα κρατητήρια, να μάθει για την κατάσταση υγείας της 52χρονης.

Παράλληλα, η κόρη του ζευγαριού υποστηρίζει από την πρώτη στιγμή ότι η γυναίκα λόγω κινητικών προβλημάτων έπεσε και χτύπησε.