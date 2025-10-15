Απίστευτο περιστατικό στο Νέο Ηράκλειο: Εισέβαλε σε μαγαζί και άρχισε να χτυπά με μανία την κόρη του

Αδιανόητο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στο Νέο Ηράκλειο, με έναν πατέρα να εισβάλει στο κατάστημα που δούλευε η κόρη του και να την χτυπά χωρίς έλεος.

Σύμφωνα με βίντεο που φέρνει στη δημοσιότητα το Star, η κοπέλα βρισκόταν στο κατάστημα που εργάζεται όταν είδε έντρομη τον πατέρα της να εισβάλει φορώντας κράνος. Χωρίς να της πει ούτε κουβέντα άρχισε να την χτυπά ρίχνοντάς της γροθιές και σφαλιάρες στο πρόσωπό.

Μετά τον ξυλοδαρμό, ο πατέρας της κοπέλας φεύγει από το κατάστημα αλλά συνεχίζει να της ρίχνει αντικείμενα κατά την έξοδό του.

Τι λέει η 25χρονη για την επίθεση

Το θύμα της επίθεσης μιλώντας για το περιστατικό σημείωσε: «Μπήκε μέσα στο μαγαζί, μου έχωσε δύο μπουνιές, με έφτυσε και έφυγε. Εγώ έπαθα κάκωση στο σαγόνι. Γενικά έχω θέμα με τα δόντια μου πάρα πολύ. Μετατοπίστηκε και ο φρονιμίτης και μου έσκισε το ούλο».

Η επίθεση φέρεται να σημειώθηκε για οικονομικούς λόγους, με το θύμα να επισημαίνει ότι έγινε «για λεφτά... για ένα μηνιαίο εισόδημα που είχαμε το οποίο είναι στο όνομά μου. Ήθελε να το παίρνει αυτός γιατί εγώ δεν τα χρειαζόμουν και πλέον τα χρειάστηκα. Και του το είπα. Ξεκίνησε από μηνύματα να με βρίζει πρώτα και να με απειλεί και μετά έγινε αυτό».

Η 25χρονη κοπέλα κατήγγειλε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα του Νέο Ηρακλείου, περιγράφοντας στους αστυνομικούς την επίθεση που δέχτηκε από τον πατέρα της. Αμέσως κινήθηκε η διαδικασία του αυτοφώρου. Αργότερα, οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης εντόπισαν τον πατέρα της κοπέλας και τον συνέλαβαν.