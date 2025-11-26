Νέο Ηράκλειο: Σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο από το άγριο ξύλο μεταξύ μαθητών έξω από σχολείο

Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε στην είσοδο Λυκείου στο Νέο Ηράκλειο, όπου ομάδα ανηλίκων και εξωσχολικών επιτέθηκαν σε μαθητή, χτυπώντας τον επανειλημμένα.

Σοκ προκαλεί το βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο φαίνεται οι ανήλικοι να πέφτουν ομαδικά πάνω στο θύμα, με συνεχείς κλωτσιές και γροθιές, χωρίς κανείς από τους παρευρισκόμενους να επεμβαίνει.

Το επεισόδιο, που σημειώθηκε σε κεντρικό σημείο της περιοχής, προβληματίζει τις Αρχές καθώς τα ευρήματα παραπέμπουν σε περιστατικά οργανωμένης βίας ανάμεσα σε ομάδες νεαρών. Το γεγονός ότι εντοπίστηκαν όπλα και αντικείμενα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό εντείνει τις ανησυχίες για το πώς θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί το συμβάν.

Μαρτυρίες κατοίκων και μαθητών

Κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν μια κατάσταση διαρκούς έντασης μιλώντας στο Mega: «Γίνεται χαμός πραγματικά, η καθημερινότητα δεν είναι αυτή που μπορεί κάποιος να φανταστεί δίπλα σε ένα σχολείο… Έρχονται εξωσχολικοί, έχουν βεντέτες… σπάνε ό,τι βρουν… εισβάλουν μέσα. Γενικότερα επικρατεί μια κατάσταση πάρα πολύ άσχημη. Υπάρχει μία διακίνηση ναρκωτικών», αναφέρει κάτοικος.

Μαθητές δίνουν τη δική τους εκδοχή για το κίνητρο της συμπλοκής. Ένα παιδί αναφέρει ότι «ήταν ένας που μιλούσε σε μία κοπέλα… Το έμαθε αυτός που τα είχε με το κορίτσι και του την μπήκε».

Μαθήτρια συμπληρώνει: «Οι μαθητές που ενεπλάκησαν στον καβγά είναι από το 1ο λύκειο, από το 1ο γυμνάσιο αλλά και μαθητές από άλλα σχολεία… Οι εξωσχολικοί ήρθαν για να τσακωθούν με έναν συμμαθητή μου που ‘έκλεψε’ την κοπέλα ενός εξ' αυτών».

Γονέας μαθήτριας κάνει λόγο για ανησυχητική καθημερινότητα: «Ένας που είναι στο σχολείο της κόρης μου… κυκλοφορεί με μαχαίρι… Από αυτό που είδα, εγώ ανατρίχιασα… Για μίσος μιλάμε… Δηλαδή μπουνιές στο κεφάλι, κλωτσιές να πέφτουν κάτω», τονίζει.

Τα ευρήματα των Αρχών

Οι Αρχές προχώρησαν σε έλεγχο των μαθητών, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν. Στα προσωπικά τους αντικείμενα βρέθηκε πτυσσόμενο μαχαίρι 14 εκατοστών, ενώ δύο συμμετέχοντες παραδέχθηκαν ότι πήραν μέρος στη συμπλοκή.

Η στάση της δημοτικής Αρχής προκαλεί αντιδράσεις, καθώς το περιστατικό επαναφέρει ερωτήματα για την ασφάλεια γύρω από τα σχολεία.

Κύκλοι του δήμου σημειώνουν: «Γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες… δεν είναι σκόπιμο να δοθεί μεγαλύτερη έκταση… Σε κάθε περίπτωση έγινε εκτός σχολικού ωραρίου από εξωσχολικούς κύκλους».

Αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο μετά από τηλεφώνημα πολίτη και διερευνούν πλέον το περιστατικό σε βάθος.