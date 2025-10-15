Ιταλία: Νέα γυναικοκτονία στο Μιλάνο - Μαχαίρωσε 29χρονη την ώρα που ζητούσε βοήθεια στο μπαλκόνι

Μεγαλώνει ο κατάλογος των γυναικοκτονιών στην Ιταλία, με τελευταία τη δολοφονία μιας 29χρονης το Σάββατο της Τρίτης (14/10) στο Μιλάνο, από τον πρώην αρραβωνιαστικό της.

Συγκεκριμένα, ο 52χρονος Τζανλούκα Σοντσίν μαχαίρωσε θανάσιμα την Παμέλα Τζενίνι την ώρα που αυτή ζητούσε βοήθεια από το μπαλκόνι.

Όπως σημειώνει η La Repubblica, η Παμέλα ήταν αρραβωνιασμένη με τον 52χρονο για έναν χρόνο και ήθελε να τον αφήσει. Ο άνδρας πήγε στο σπίτι της για να την πείσει να είναι ξανά μαζί, ωστόσο, η 29χρονη αντιλήφθηκε τις βίαιες προθέσεις του και τηλεφώνησε σε πρώην φίλο της για να του ζητήσει βοήθεια.

«Φώναζε για βοήθεια από τη βεράντα»

Η δολοφονία σημειώθηκε λίγο πριν τις 10 το βράδυ της Τρίτης στην περιοχή Gorla. Ένας γείτονας της Παμέλα είδε τον δολοφόνο να την μαχαιρώνει όταν βρισκόταν στη βεράντα. «Την σκοτώνει, την σκοτώνει», φώναξε, ενώ οι αστυνομικοί προσπαθούσαν να εισβάλουν στο σπίτι. «Φώναζε για βοήθεια από τη βεράντα», λέει γειτόνισσα που άκουσε τις κραυγές. «Ζητούσε βοήθεια, φώναζε πολύ δυνατά», θυμάται η μάρτυρας που μένει στην ίδια πολυκατοικία με το θύμα.

Ο πρώην φίλος της 29χρονης δήλωσε ότι η άτυχη κοπέλα «ήθελε να ξεφορτωθεί» τον 52χρονο, γι’ αυτό όταν τον κάλεσε για βοήθεια, εκείνος ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία. Μόλις έφτασαν οι αστυνομικοί, εκείνη απάντησε στο θυροτηλέφωνο προσποιούμενη ότι ήταν παραγγελία. Όμως δεν πρόλαβε να ανοίξει στους αστυνομικούς και γι’ αυτό αναγκάστηκαν να σπάσουν την πόρτα.

Σύμφωνα με τις πρώτες έρευνες των ανακριτών, μεταδίδει η La Repubblica, ο 52χρονος φαίνεται πως ήταν βίαιος από την αρχή της σχέσης του με την 29χρονη.