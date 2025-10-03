Γλυκά Νερά: Βίντεο ντοκουμέντο με αστυνομικούς στο σπίτι μετά τη δολοφονία της Καρολάιν

Η γυναικοκτονία στα Γλυκά Νερά «αναβιώνει» μετά από τέσσερα χρόνια, καθώς στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο ντοκουμέντο από το σκηνικό που είχε δημιουργήσει ο δολοφόνος της Καρολάιν, Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, μέσα στο σπίτι, προκειμένου να πείσει τους αστυνομικούς για την υποτιθέμενη ληστεία.

Το συγκεκριμένο βίντεο τράβηξαν οι αστυνομικοί που βρέθηκαν στο σπίτι απαντώντας στην κλήση του γυναικοκτόνου για δήθεν ληστεία. Μάλιστα στο βίντεο καταγράφεται και ο κρεμασμένος σκύλος της Καρολάιν, τον οποίο κρέμασε ο Αναγνωστόπουλος από τα κάγκελα της εσωτερικής σκάλας.

Το στοιχείο στο οποίο στάθηκαν οι αστυνομικοί και εν τέλει οδήγησε στην ομολογία του Αναγνωστόπουλου ήταν ένα κουτί από την Monopoly, μέσα στο οποία βρίσκονταν τα χρήματα που πήραν οι δήθεν ληστές. Οι αστυνομικοί πρόσεξαν ότι το συγκεκριμένο κουτί ήταν προσκεκτικά τοποθετημένο στο πάτωμα.

Τι ξεκαθαρίζει μέσα από τη φυλακή ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος

Τις προηγούμενες ημέρες είχε κυκλοφορήσει ότι Μπάμπης Αναγνωστόπουλος προτίθεται να ασκήσει έφεση για να «σπάσει» τα ισόβια που του έχουν επιβληθεί για τη δολοφονία της Καρολάιν Κράουτς.

Ωστόσο, ο πιλότος, μέσα από τις φυλακές Μαλανδρίνου, όπου βρίσκεται, έκανε γνωστό ότι όσα ανακοινώθηκαν από τον δικηγόρο Αλέξανδρο Παπαϊωαννίδη είναι «ανυπόστατες δηλώσεις», αποκαλύπτοντας ότι ο συγκεκριμένος νομικός δεν τον εκπροσωπεί πλέον. «Με αφορμή πρόσφατες ανυπόστατες δηλώσεις του πρώην πληρεξούσιου δικηγόρου μου κ. Αλέξανδρου Παπαϊωαννίδη, ο οποίος πλέον δε με εκπροσωπεί, οι οποίες δηλώσεις έλαβαν χώρα στα πλαίσια εκπομπής τηλεοπτικού σταθμού πανελλαδικής εμβέλειας και μετέπειτα αναπαράχθηκαν τόσο από τον ηλεκτρονικό όσο και από τον έντυπο τύπο, περί υποτιθέμενης πρόθεσης προσφυγής μου στον Άρειο Πάγο, αναγκάζομαι δια της παρούσης να ξεκαθαρίσω», τονίζει σε δήλωσή του στο Star.