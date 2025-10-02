«Ανυπόστατες δηλώσεις πρώην δικηγόρου» - Τι ξεκαθαρίζει μέσα από τη φυλακή ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος

Τα όσα έχουν κυκλοφορήσει τις τελευταίες ημέρες σχετικά με την υποτιθέμενη πρόθεσή του να προχωρήσει σε έφεση, με σκοπό να «σπάσει» τα ισόβια που του επιβλήθηκαν για τη δολοφονία της συζύγου του, Καρολάιν Κράουτς, θέλησε να ξεκαθαρίσει ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος.

Ο πιλότος, μέσα από τις φυλακές Μαλανδρίνου, όπου βρίσκεται, έκανε γνωστό ότι όσα ανακοινώθηκαν από τον δικηγόρο Αλέξανδρο Παπαϊωαννίδη είναι «ανυπόστατες δηλώσεις», αποκαλύπτοντας ότι ο συγκεκριμένος νομικός δεν τον εκπροσωπεί πλέον.

«Με αφορμή πρόσφατες ανυπόστατες δηλώσεις του πρώην πληρεξούσιου δικηγόρου μου κ. Αλέξανδρου Παπαϊωαννίδη, ο οποίος πλέον δε με εκπροσωπεί, οι οποίες δηλώσεις έλαβαν χώρα στα πλαίσια εκπομπής τηλεοπτικού σταθμού πανελλαδικής εμβέλειας και μετέπειτα αναπαράχθηκαν τόσο από τον ηλεκτρονικό όσο και από τον έντυπο τύπο, περί υποτιθέμενης πρόθεσης προσφυγής μου στον Άρειο Πάγο, αναγκάζομαι δια της παρούσης να ξεκαθαρίσω», τονίζει σε δήλωσή του στο Star.

Και συνεχίζει: «Από τη στιγμή που εγώ ίδιος παραιτήθηκα από την περαιτέρω εκδίκαση της ασκηθείσας έφεσης, για λόγους ανωτέρας βίας οι οποίοι συνεχίζουν να υφίστανται, ήλπιζα πως πέραν των σαφών θέσεων που είχα εκφράσει περί αυτού, ήταν και αυτονόητη η παραίτησή μου από το ενδεχόμενο ασκήσεως αιτήσεως αναιρέσεως. Παρ' όλα αυτά, με λύπη μου διαπιστώνω ότι η ως άνω σαφής θέση μου δεν έγινε σεβαστή».

Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος καταλήγει: «Επιπροσθέτως, δηλώνω ότι ουδέποτε θα εκφραζόμουν αρνητικά για την οικογένεια της εκλιπούσας συζύγου μου και συγκεκριμένα σε σχέση με τον τρόπο διαχείρισης οποιουδήποτε ζητήματος αφορά την κόρη μου. Κατά συνέπεια, διευκρινίζω ότι η όποια δημόσια τοποθέτηση του ως άνω δικηγόρου δεν έχει τύχει της εγκρίσεώς μου και ουδόλως απηχεί την βούλησή μου».