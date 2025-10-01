Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: «Δεν δικαιούται τώρα να ασκήσει αναίρεση απόφασης» -Τι λέει ο δικηγόρος του

Διευκρινήσεις για την υπόθεση της αναίρεσης της δικαστικής απόφασης του Εφετείου για τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της συζύγου του Καρολάιν Κράουτς το 2019 έδωσε ο δικηγόρος του κατηγορουμένου Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Παπαϊωαννίδης ξεκαθάρισε ότι ο εντολέας του δεν δικαιούται για την ώρα να ασκήσει αναίρεση σε αντίθεση με τα όσα έγιναν γνωστά το πρωί της Τρίτης 01/10.

«Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος δεν μπορεί να ασκήσει αναίρεση καθώς η απόφαση του Εφετείου δεν έχει καθαρογραφεί ακόμα. Άρα στο παρόν στάδιο δεν έχει δικαίωμα να το κάνει» σημειώνεται χαρακτηριστικά στην ενημέρωση που έκανε το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος έχει καταδικασθεί σε ισόβια κάθειρξη με την κατηγορία της δολοφονίας της συζύγου του, σε πρόσκαιρη ποινή 11 ετών και 6 μηνών και συνολική χρηματική ποινή ύψους 21.000 ευρώ.

Η ανακοίνωση του δικηγόρου του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου

Σχετικά με δημοσιεύματα ότι ο εντολέας μου Μπάμπης Αναγνωστόπουλος θα ασκήσει αναίρεση προκειμένου να δικαστεί και πάλι η υπόθεση του, είναι σκόπιμο να διευκρινιστούν σημαντικά στοιχεία για την αποκατάσταση της αλήθειας.

Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος δεν μπορεί να ασκήσει αναίρεση καθώς η απόφαση του Εφετείου δεν έχει καθαρογραφεί ακόμα. Άρα στο παρόν στάδιο δεν έχει δικαίωμα να το κάνει.

Η επιλογή ανήκει αποκλειστικά στον ίδιο και εμείς σαν νομικοί του εκπρόσωποι θα κινηθούμε βάση των δικών του εντολών. Η προσφυγή στον Άρειο Πάγο μέσω αναιρέσεως είναι δικαίωμα κάθε καταδικασμένου και αφορά αποκλειστικά και μόνο νομικά ζητήματα και όχι ζητήματα ουσίας.

Σε καμία περίπτωση δεν προσκομίζονται νέα στοιχεία και προπάντων όλων, ο εντολέας είναι αυτός που υπογράφει και μόνο.