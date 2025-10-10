Πάτρα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονική επίθεση στη Γαρυφαλλιά - Την κλωτσάει και τη ρίχνει κάτω

Ένα σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο ήρθε στο φως της δημοσιότητας από τη δολοφονική επίθεση στην 41χρονη Γαρυφαλλιά στην Πάτρα, τον Νοέμβριο του 2024, από τον 50χρονο πρώην σύντροφό της, λίγες ημέρες μετά την έναρξη της δίκης του.

Στο βιντεοληπτικό υλικό που μετέδωσε η ΕΡΤ, η άτυχη γυναίκα φαίνεται να βγαίνει από ξενοδοχείο και να κοντοστέκεται στο πάρκινγκ, δευτερόλεπτα πριν δεχθεί την επίθεση από τον άνδρα που κατηγορείται ότι της αφαίρεσε τη ζωή.

Η κάμερα ασφαλείας καταγράφει τον κατηγορούμενο να προσπαθεί να τη συνεφέρει, να τη σηκώνει και να την ταρακουνά με βίαιες κινήσεις. Προηγουμένως την είχε κλωτσήσει με αποτέλεσμα να σωριαστεί κάτω. Λίγο αργότερα, ένας περαστικός πλησιάζει και ο 50χρονος ζητά βοήθεια για να τη μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

«Τη βρήκα χτυπημένη», είχε ισχυριστεί αρχικά

Ο κατηγορούμενος φέρεται να είπε αρχικά στους συγγενείς της γυναίκας ότι τη βρήκε τραυματισμένη και κάλεσε σε βοήθεια. Ωστόσο, σύμφωνα με την ανακριτική έρευνα, προηγήθηκε έντονος διαπληκτισμός μεταξύ του ζευγαριού. Η 41χρονη φέρεται να έφυγε από το σπίτι και να κατέφυγε σε ξενοδοχείο για να περάσει τη νύχτα, όπου εκεί την ακολούθησε ο 50χρονος.

Όπως προκύπτει, ο δράστης την παραμόνευε και, όταν τη συνάντησε, ακολούθησε έντονη λογομαχία. Με μια κλωτσιά στο κεφάλι την έριξε στο έδαφος, προκαλώντας της βαρύτατα τραύματα.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, μπήκε στην εντατική και λίγες ημέρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της. Οι γονείς της, τότε, πήραν τη γενναία απόφαση να δωρίσουν τα όργανά της, χαρίζοντας ζωή σε άλλους ανθρώπους.