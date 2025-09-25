Τρόμος στο Βόλο: 35χρονος επιτέθηκε στην πρώην σύντροφό του σε καφετέρια - «Θα γίνει χαμός»

Βαριά καταδίκη επέβαλε το δικαστήριο σε έναν 35χρονο άνδρα, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για εξύβριση, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος της πρώην συντρόφου του. Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου τον καταδίκασε ερήμην σε συνολική ποινή φυλάκισης 18 μηνών, χωρίς να παρίσταται ούτε ο ίδιος ούτε η παθούσα.

Το περιστατικό σημειώθηκε τον Μάρτιο του 2023, όταν το ζευγάρι συναντήθηκε σε καφετέρια στον Βόλο ώστε ο 35χρονος να δει το κοριτσάκι τους, σήμερα 9 μηνών, το οποίο ωστόσο δεν έχει αναγνωρίσει.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο κατηγορούμενος πίεζε επίμονα την πρώην σύντροφό του να επανασυνδεθούν. Εκείνη αρνήθηκε και τότε εκείνος την έβρισε, απείλησε ότι «θα γίνει χαμός» και ότι θα τη χτυπήσει αν δεν τον ακολουθήσει, ενώ την άρπαξε βίαια από το χέρι.

Η γυναίκα, σοκαρισμένη, αναγκάστηκε να ζητήσει από υπάλληλο της καφετέριας να καλέσει ταξί για να απομακρυνθεί με ασφάλεια.

Φιλοξενία σε δομή

Η παθούσα είχε καταθέσει στο παρελθόν δύο μηνύσεις σε βάρος του 35χρονου για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Σήμερα φιλοξενείται σε δομή κακοποιημένων γυναικών, προσπαθώντας να προστατεύσει τόσο τον εαυτό της όσο και το ανήλικο παιδί της.

Η ερήμην καταδίκη

Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, ούτε ο κατηγορούμενος ούτε η καταγγέλλουσα παρέστησαν στη δικαστική αίθουσα. Το Δικαστήριο, ωστόσο, προχώρησε στην εκδίκαση της υπόθεσης και κατέληξε στην ερήμην καταδίκη του 35χρονου σε φυλάκιση 18 μηνών.

Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί στον μακρύ κατάλογο περιστατικών έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας που απασχολούν ολοένα και περισσότερο τη Δικαιοσύνη, αναδεικνύοντας την ανάγκη για αυστηρότερη πρόληψη και ουσιαστική στήριξη των θυμάτων.