Σοκ στον Βόλο: Απείλησε μαθητές με μαχαίρι έξω από σχολείο και μετά εξαφανίστηκε

Μια σοκαριστική στιγμή βίωσαν μαθητές στον Βόλο κατά τη διάρκεια του σχολάσματος το μεσημέρι της Τρίτης 30/09 όταν άγνωστος τους πλησίασε έξω από το εκπαιδευτικό ίδρυμα και τους απείλησε με μαχαίρι.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο άγνωστος άνδρας επέβαινε σε μηχανάκι όταν σταμάτησε μπροστά στο σχολείο, που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, και με την απειλή αιχμηρού αντικειμένου απαίτησε από τους ανήλικους να του δώσουν χρήματα.

Οι μαθητές, σε κατάσταση πανικού, άρχιζαν αμέσως να φωνάζουν σε βοήθεια. Ένας γονέας άλλου μαθητή που βρέθηκε μπροστά στο σοκαριστικό περιστατικό κάλεσε αμέσως την Αστυνομία. Στο σημείο έσπευσε περιπολικό ωστόσο ο δράστης πρόλαβε και τράπηκε σε φυγή.

Αμέσως ξεκίνησε έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη καθώς ο γονέας έδωσε πλήρη περιγραφή.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης επιβαίνει σε δίκυκλο μοτοποδήλατο χωρίς πινακίδες, φοράει λευκό μπλουζάκι και παντελόνι φόρμας και μία μαύρη ζακέτα με κουκούλα.