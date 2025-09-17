Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε «νταή» 31χρονο - Έπιασε από το λαιμό και πέταξε κάτω τη σύζυγό του

Αποτροπιασμό προκαλεί ένα ακόμη περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη, όταν ένας 31χρονος άρπαξε από τον λαιμό τη σύζυγό του και την πέταξε στο έδαφος.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του thesspost.gr, το περιστατικό καταγράφηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ, στην περιοχή της Χαριλάου, στην ανατολική πλευρά της πόλης. Ο δράστης, για άγνωστο μέχρι τώρα λόγο, επιτέθηκε με γυμνά χέρια κατά της συζύγου του, επίσης 31 ετών, ενώ έφτασε στο σημείο να την πετάξει στο έδαφος αφού πρώτα την έπιασε από τον λαιμό.

Η σύζυγός του ειδοποίησε την Αστυνομία και ακολούθως υπέβαλε μήνυση σε βάρος του, καθώς φαίνεται πως δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο περιστατικό αλλά μια μόνιμη κατάσταση αφού δεν είναι η πρώτη φορά όπου ο συγκεκριμένος άνδρας ασκεί βία σε βάρος της 31χρονης.

Οι δυνάμεις της ΕΛΑΣ που έσπευσαν στο σημείο πέρασαν χειροπέδες στον 31χρονο, ενώ η γυναίκα επέστρεψε στην κατοικία της συνοδεία υπηρεσιακού οχήματος της Αστυνομίας.