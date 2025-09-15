Άγριο περιστατικό στον Βόλο με πρώην ζευγάρι: Παραβίασε τα ασφαλιστικά μέτρα και της πέταξε... σφυρί

Ένα απίστευτο περιστατικό βίας καταγράφηκε στον Βόλο, με πρωταγωνιστές ένα πρώην ζευγάρι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να επιτέθηκε στην πρώην σύντροφό του πετώντας της σφυρί και χτυπώντας την, καθώς εκείνη –όπως ο ίδιος υποστηρίζει– παραβίασε τα ασφαλιστικά μέτρα που είχαν εκδοθεί σε βάρος του.

Σύμφωνα με το magnesianews, όλα έγιναν γύρω στις 11:00, όταν η η γυναίκα εμφανίστηκε στο σπίτι του πρώην συζύγου της, παρά τα ασφαλιστικά μέτρα που υπήρχαν σε βάρος της. Οι δυο τους άρχισαν να λογομαχούν έντονα, με την κατάσταση να ξεφεύγει.

Στη συνέχεια, ο άνδρας φέρεται να βγήκε από το σπίτι κρατώντας ένα σφυρί και να το εκσφενδόνισε εναντίον της, χωρίς να την πετύχει. Ακολούθως, την πλησίασε και φέρεται να τη χτύπησε, με γείτονες που άκουσαν τις φωνές να καλούν την αστυνομία.

Η γυναίκα, που είχε συνέλθει, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις, ενώ συνελήφθη και ο δράστης.

Σε βάρος της γυναίκας ασκήθηκε δίωξη για παραβίαση ασφαλιστικών μέτρων, ενώ ο άνδρας κατηγορείται για απόπειρα σωματικής βλάβης.