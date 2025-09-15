Ηράκλειο: Αντιμέτωπος με την κατηγορία του βιασμού επιχειρηματίας στην εστίαση

Αντιμέτωπος με τις κατηγορίες του βιασμού κατ΄ εξακολούθηση, της παρακίνησης και πρόκλησης άλλου σε παράνομη χρήση ναρκωτικών ουσιών κατ’ εξακολούθηση και ενδοοικογενειακή απειλή κατ΄ εξακολούθηση βρίσκεται 45χρονος επιχειρηματίας στον χώρο της εστίασης, μετά από σοβαρές καταγγελίες σε βάρος του 24χρονης αλλοδαπής με την οποία φέρεται να διατηρούσε φιλικές σχέσεις.

Διαβάστε για την κατηγορία του βιασμού που αντιμετωπίζει επιχειρηματίας στην εστίαση